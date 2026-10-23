காந்தியடிகளால் சமத்தும் போதித்து அர்பணித்த கிணறு புதுபொலிவு பெற்றது: துாய்மைப்படுத்திய கல்லுாரி என்.எஸ்.எஸ்., மாணவர்கள்
காந்தியடிகளால் சமத்தும் போதித்து அர்பணித்த கிணறு புதுபொலிவு பெற்றது: துாய்மைப்படுத்திய கல்லுாரி என்.எஸ்.எஸ்., மாணவர்கள்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 05:34 PM
காரைக்கால்: காரைக்காலில் மகாத்மா காந்தி பிறந்த நாளை முன்னிட்டு காந்தியடிகள் பாகுப்பாட்டி களைந்து சமத்தும் போதித்து அர்பணித்த கிணற்றை என்.எஸ்.எஸ்., மாணவர்கள் துாய்மைபடுத்தினர்.
காரைக்கால் மாவட்ட திருநள்ளார் அடுத்த சுரக்குடி கிராமத்தில்
மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க காந்தி கிணறு வளாகத்தில் தாய்மைப் பணி நடைபெற்றது. கடந்த 1934-ம் ஆண்டு சுதந்திரப் போராட்ட சுற்றுப்பயணத்தின் போதுல, சுரக்குடி வழியாக மகாத்மா காந்தி சென்றார். அப்போது குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் கிணற்றில் இருந்து தண்ணீர் எடுக்கக் கூடாது என்ற பாகுபாடு நிலவியதை அறிந்து, அப்பகுதி மக்களிடம் பேசி மகாத்மா காந்தி அனைத்து தரப்பினரும் பயன்படுத்தும் வகையில் அந்தக் கிணற்றை அர்ப்பணித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து அந்தக் கிணறு 'காந்தி கிணறு' என அழைக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், செருமாவிலங்கையில் உள்ள காமராஜர் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தின் நாட்டு நலப்பணித் திட்ட தன்னார்வலர்கள் மற்றும் திருநள்ளாறு கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் நிலவழகன் தலைமையில் மகாத்மா காந்தி பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அந்த கிணற்றை துாய்மைப்படுத்தும் பணியில் மாணவர்கள் ஈடுபட்டனர்.
இதில் நாட்டு நலப்பணித் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பிரவீன்குமார்,ஞானமுருகன் உள்ளிட்ட கல்லுாரி பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.