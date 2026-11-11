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பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்ற மூதாட்டி வீட்டில் திருட்டு
பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்ற மூதாட்டி வீட்டில் திருட்டு
UPDATED : நவ 10, 2026 07:06 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:03 PM
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புதுச்சேரி: பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்றவர் வீட்டில் நகைகள் திருடு போனது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
புதுச்சேரி, இஞ்ஞாசி மேஸ்திரி வீதியை சேர்ந்தவர் திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி மனைவி சுசிலா,89; பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்றவர். இவர் கடந்த 20 நாட்களுக்கு முன் உடல் நிலை பாதிக்கப்பட்டு, தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
தீபாவளி கொண்டாட மருத்துவமனையில் இருந்து கடந்த 8ம் தேதி வீடு திரும்பினார். அப்போது பீரோவில் இருந்த ஒரு நெக்லஸ், இரண்டு சிறிய கம்மல், ஒரு மோதிரம், கைகடிகாரம் திருடு போனது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவர் அளித்த புகாரின் பேரில், ஒதியஞ்சாலை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.