/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/திருநள்ளாறு கோவில் தேசிய பழங்குடியினர் ஆணைய உறுப்பினர் சுவாமி தரிசனம்
திருநள்ளாறு கோவில் தேசிய பழங்குடியினர் ஆணைய உறுப்பினர் சுவாமி தரிசனம்
திருநள்ளாறு கோவில் தேசிய பழங்குடியினர் ஆணைய உறுப்பினர் சுவாமி தரிசனம்
ADDED : அக் 22, 2026 07:56 PM
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காரைக்கால்.அக்.23 -: காரைக்கால் திருநள்ளாறு சனிஸ்வரபகவான் கோவிலில்
தேசிய பழங்குடியினர் ஆணையத்தின் உறுப்பினர் ஜாதோத்து ஹுசைன்
சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.
காரைக்கால் திருநள்ளாறு உலக பிரசித்திபெற்ற தர்பார்னேஸ்வரர் கோவிலில் அனுக்கிரக மூர்த்தியாக சனிபகவான் அருள்பலித்து வருகிறார். . இன்று (அக்.,22) திருநள்ளாறு கோவிலுக்கு வருகைப்புரிந்த தேசிய பழங்குடியினர் ஆணையத்தின் உறுப்பினர் ஜாதோத்து ஹுசைன் வருகை புரிந்தார் இவரை கோவில் நிர்வாக அதிகாரி சுப்ரமணியன் வரவேற்றனர். பின்னர் தார்பாரண்யோஸ்வர்கள், விநாயகர்,முருகன்,அம்பாள் உள்ளிட்ட சுவாமிகளை தரிசனம் செய்தார்.
பின்னர் தேசிய பழங்குடியினர் ஆணையத்தின் உறுப்பினர் ஜாதோத்து ஹுசைன் சனிஸ்வரபகவானை சிறப்பு தரிசனம் செய்தார்.உடன் அதிகாரிகள் பலர் இருந்தனர்