வீராம்பட்டினர் செங்கழுநீர் அம்மன் கோவிலில் இன்று தேரோட்டம்

வீராம்பட்டினர் செங்கழுநீர் அம்மன் கோவிலில் இன்று தேரோட்டம்
வீராம்பட்டினர் செங்கழுநீர் அம்மன் கோவிலில் இன்று தேரோட்டம்
ADDED : ஆக 13, 2026 08:52 PM
அரியாங்குப்பம்: வீராம்பட்டினம் செங்கழுநீர் அம்மன் கோவிலில் இன்று நடக்கும் தேரோட்டத்தை, கவர்னர் மற்றும் முதல்வர் துவக்கி வைக்கின்றனர்.
வீராம்பட்டினத்தில் செங்கழுநீர் அம்மன் கோவிலில் இன்று காலை 8:00 மணிக்கு தேரோட்டம் நடக்கிறது. கவர்னர் கைலாஷ்நாதன், முதல்வர் ரங்கசாமி ஆகியோர் தேரோட்டத்தை துவக்கி வைக்கின்றனர்.
இரவு அம்மன் வீதியுலா நடக்கிறது. நாளை 15ம் தேதி தெப்ப உற்சவம், 21ம் தேதி முத்துப்பல்லக்கு உற்சவம் நடக்கிறது. விழாவை முன்னிட்டு, புதுச்சேரி நகர மற்றும் கிராம பகுதிகளில் இருந்து பொதுமக்கள் வசதிக்காக புதுச்சேரி புதிய பஸ் நிலையத்தில் இருந்து வீராம்பட்டினத்திற்கு பி.ஆர்.டி.சி., சிறப்பு பஸ்களை இயக்குகின்றன.
விழா ஏற்பாடுகளை, விழா குழு தலைவர் நாகமுத்து மற்றும் உறுப்பினர்கள், மக்கள் குழுவினர், கோவில் நிர்வாக அதிகாரி பாலமுருகன், கிராம மக்கள் செய்து வருகின்றனர்.