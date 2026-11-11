சுற்றுலா படகுகளில் பாதுகாப்பு ஆய்வு தீவிரம் பயணிகளுடன் துறைமுகத்துக்கு வர உத்தரவு: பாதுகாப்பு விதிகளை மீறினால் உரிமம் ரத்து
சுற்றுலா படகுகளில் பாதுகாப்பு ஆய்வு தீவிரம் பயணிகளுடன் துறைமுகத்துக்கு வர உத்தரவு: பாதுகாப்பு விதிகளை மீறினால் உரிமம் ரத்து
UPDATED : நவ 10, 2026 10:32 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:29 AM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்காக இயக்கப்படும் விசைப்படகுகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
புதுச்சேரியில் பாண்டி மெரினா, எக்ஸ்போ மைதானம், அரிக்கமேடு, முருங்கப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் 200 விசைப்படகுகள் சுற்றுலாப் பயணிகளை ஏற்றிச் செல்கின்றன. கடல் மற்றும் ஆற்றுப் பகுதிகளில் சுற்றுலாப் பயணிகளை அழைத்துச் செல்லும் இந்தப் படகுகளில் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்பட்டு, உயிரிழப்புகளும் நிகழ்ந்து வருகின்றன.
இதையடுத்து, படகுப் பயணங்களின்போது பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் புதிய கட்டுப்பாடுகள் தீவிரமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, எந்தப் படகு குழாமில் பயணிகளை ஏற்றினாலும், அந்தப் படகை பயணிகளுடன் தேங்காய்த்திட்டு துறைமுகத்துக்கு கட்டாயம் கொண்டு வர வேண்டும். அங்கு காத்திருக்கும் கடலோரக் காவல் போலீசார் படகில் ஏறி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை முழுமையாக ஆய்வு செய்கின்றனர்.
குறிப்பாக, சுற்றுலாப் பயணிகளை ஏற்றிச் செல்ல படகுக்கு முறையான உரிமம் உள்ளதா, படகில் பயணிக்கும் அனைவரும் லைப் ஜாக்கெட் அணிந்துள்ளார்களா, அவசர காலத்தில் பயணிகளைக் காப்பாற்ற நீச்சல் தெரிந்த நபர் படகில் உள்ளாரா, படகை இயக்கும் கேப்டன் உரிய உரிமம் உள்ளதா என ஒவ்வொன்றாகச் சரிபார்க்கின்றனர். அனைத்து பாதுகாப்பு அம்சங்களும் முறையாக இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகே படகில் முத்திரையிட்டு பயணத்துக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து கடலோரக் காவல் போலீசார் கூறுகையில், படகு விபத்துகளில் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் முகத்துவாரப் பகுதிகளில் இயக்கப்படும் படகுகளுக்கு மட்டுமின்றி, ஸ்கூபா டைவிங் மற்றும் கடலுக்குள் சுற்றுலாப் பயணிகளை அழைத்துச் செல்லும் விசைப்படகுகளுக்கும் பொருந்தும். பாதுகாப்பு விதிமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் செயல்படும் படகுகளின் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என்றனர்.
சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பில் அலட்சியம் காட்டுவதைத் தடுக்கும் வகையில், கடலோரக் காவல் போலீசாரின் இந்த அதிரடி ஆய்வு நடவடிக்கை முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.