சுற்றுலாப் பயணி தவறவிட்ட மொபைல், பணம் ஒப்படைப்பு

UPDATED : நவ 15, 2026 07:32 PM
ADDED : நவ 15, 2026 07:30 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி கடற்கரைக்கு சுற்றுலா வந்தவர் தவறவிட்ட மொபைல், பணத்தை மீட்டு கடலோர காவல் படையினர் உரியவரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
புதுச்சேரி கடற்கரை, டூ பிளக்ஸ் சிலை எதிரே கடலோர காவல்படை போலீஸ் திவ்யா, லைப் கார்டு ராமன் ஆகியோர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, ரூ. 60 ஆயிரம் மதிப்பிலான மொபைல், ரூ. 12 ஆயிரம் ரொக்கம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் இருந்த கைப்பை ஒன்று கீழே கிடந்தது.
இதையடுத்து, கடலோர போலீசார் கைப்பை யாருடையது என விசாரணை நடத்தியதில், கேரளம் மாநிலம் கோழிக்கோடு பகுதியில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு சுற்றுலா வந்த சனா என்பவர் தவறவிட்டது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அவரை கடற்கரைக்கு வரவழைத்து கைப்பையில் இருந்த பொருட்கள் சரியாக உள்ளதா என சோதனை செய்து ஒப்படைத்தனர்.
சுற்றுலா பயணிகள் தவறவிட்ட பொருட்களை நேர்மையுடன் மீட்டு ஒப்படைத்த கடலோர காவல்துறை போலீஸ் திவ்யா, லைப் கார்டு ராமன் ஆகியோரை இன்ஸ்பெக்டர் தியாகராஜன் பாராட்டினார்.