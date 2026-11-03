தீபாவளியை முன்னிட்டு போக்குவரத்து மாற்றம்: நேரு வீதியில் புதிய நேர கட்டுப்பாடு
தீபாவளியை முன்னிட்டு போக்குவரத்து மாற்றம்: நேரு வீதியில் புதிய நேர கட்டுப்பாடு
UPDATED : நவ 03, 2026 04:28 AM
ADDED : நவ 02, 2026 08:33 PM
புதுச்சேரி: தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு நேரு வீதியில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
நேரு வீதியில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில் சரக்கு வாகனங்கள் பொருட்கள் ஏற்றி இறக்குவதற்குப் புதிய நேரக் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மதியம் 2:00 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பை புதுச்சேரி போக்குவரத்து போலீசார் மற்றும் நேரு வீதி வர்த்தகர்கள் சங்கம் இணைந்து வெளியிட்டுள்ளன.
சீனியர் எஸ்.பி., திவ்யா உத்தரவின் பேரில் ராஜா தியேட்டர் சந்திப்பு, மரப்பாலம் சந்திப்பு, புதிய பஸ் நிலையம், முத்தியால்பேட்டை, ஒயிட் டவுன் உள்ளிட்ட முக்கிய சாலை சந்திப்புகளில் போலீசாருக்கு பணி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கும் ஒரு போலீசார் பொறுப்பு அதிகாரியாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அந்த இடத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டால், அந்த போலீசாரே பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, பொதுமக்கள் நெரிசலின்றிப் பாதுகாப்பாகப் பயணிக்க மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்த அதிரடி நடவடிக்கைகளுக்கு, வர்த்தகர்களும் வாகன ஓட்டிகளும், பொதுமக்களும் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறு போலீசார் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.