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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ புதுச்சேரி டிராவல்ஸ் அதிபரிடம் ரூ.4.53 கோடி மோசடி: தென்காசி நகைக்கடை உரிமையாளர்கள் 2 பேர் கைது

புதுச்சேரி டிராவல்ஸ் அதிபரிடம் ரூ.4.53 கோடி மோசடி: தென்காசி நகைக்கடை உரிமையாளர்கள் 2 பேர் கைது

புதுச்சேரி டிராவல்ஸ் அதிபரிடம் ரூ.4.53 கோடி மோசடி: தென்காசி நகைக்கடை உரிமையாளர்கள் 2 பேர் கைது

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 10:39 PM

ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:25 PM

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UPDATED : ஜூலை 18, 2026 10:39 PM ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:25 PM

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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி, டிராவல்ஸ் உரிமையாளரிடம் ரூ.4.53 மோசடி செய்த வழக்கில், நகைக்கடை உரிமையாளர்கள் இருவரை சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் கைது செய்தனர்.

புதுச்சேரி, சூர்கூப் வீதியை சேர்ந்தவர் நாராயணன்,31; டிராவல்ஸ் உரிமையாளர். இவருக்கு சொந்தமான வீட்டிற்கு கடந்த 2024ம் ஆண்டு மணிகண்டன், கங்காதேவி தம்பதியினர் குடி வந்தனர். அடுத்த ஓரிரு மாதங்களில், இருவரும் நாராயணனின் குடும்ப நண்பர்களாகினர்.

மணிகண்டன் தான் பெரிய அளவில் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்வதாகவும், அதில், முதலீடு செய்தால் கூடுதல் லாபம் தருவதாக கூறினார். அதனை நம்பிய நாராயணன், மணிகண்டன் கொடுத்த 36 வங்கி கணக்குகளில் கடந்த 2024ம் ஆண்டு டிசம்பர் 17 ம் தேதி முதல் 2025ம் ஆண்டு ஜூன் 1ம் தேதி வரை ரூ.4.53 கோடியை அனுப்பினார்.

இந்நிலையில், மணிகண்டன் தம்பதி, கடந்த 2025ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் திடீரென தலைமறைவாகினர். பலமுறை கேட்டும் மணிகண்டன் பணத்தை தர மறுத்ததோடு, மிரட்டினார்.

இதுகுறித்து நாராயணன், கடந்த ஜனவரி மாதம் அளித்த புகாரின் பேரில் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் வழக்கு பதிந்து, விசாரித்தனர். அதில், நாராயணன் 36 வங்கி கணக்குகளுக்கு பணம் அனுப்பிய நிலையில், 34 வங்கி கணக்குகளில் இருந்து மீண்டும் மணிகண்டன், அவரது மனைவி மற்றும் உறவினர்கள் 7 பேரின் வங்கி கணக்கிற்கு பணம் மாற்றப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அதனைத் தொடர்ந்து விருதுநகர் மாவட்டம், காரியப்பட்டியை சேர்ந்த மூக்காண்டி மகன் மணிகண்டன், அவரது மனைவிகள் கங்காதேவி, சங்கீதா உள்ளிட்ட 7 பேரை கைது செய்து ஏற்கனவே சிறையில் அடைத்தனர்.

இந்நிலையில், நாராயணனிடம் மோசடி செய்த ரூ.4.53 கோடியில், ரூ.33 லட்சத்தை மோசடி செய்த, நகைக்கடை நடத்தி வரும் பங்குதாரர்களான தென்காசி மாவட்டம், கடையநல்லுாரை சேர்ந்த முகமதுரியாஸ்,33, நாகூர் மீரான்,320 ஆகியோரை இன்ஸ்பெக்டர் பாபுஜி தலைமையிலான போலீசார் நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.

பின், இருவரையும் நேற்று புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய 7 பேரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.

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