மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜிப்மர் வருகை: ஊழியர்கள் விடுப்பு எடுக்க தடை
மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜிப்மர் வருகை: ஊழியர்கள் விடுப்பு எடுக்க தடை
UPDATED : நவ 14, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:23 PM
புதுச்சேரி: ஜிப்மருக்கு, மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்றை அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா வரும் 21ம் தேதி வருகை தர உள்ளார்.
இதுகுறித்து ஜிப்மர் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஹவா சிங் விடுத்துள்ள சுற்றறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
புதுச்சேரி, ஜிப்மரில் பணியாற்றும் பேராசிரியர்கள், அதிகாரிகள், செவிலியர்கள், தொழில்நுட்பப் பணியாளர்கள், நிர்வாகப் பணியாளர்கள் மற்றும் இதர உதவிப் பணியாளர்கள் என அனைவரும் அமைச்சரின் வருகையின் போது முழுமையாக ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும்.
மேலும், அன்று (21ம் தேதி) அனைத்து ஊழியர்களும், நிறுவனப் பணிகளுக்காக கட்டாயம் பணியில் இருக்க வேண்டும். அன்றைய தினம் யாரும் விடுப்பு எடுக்கக்கூடாது. மருத்துவ அவசர நிலை ஏற்பட்டால் மட்டும், சம்பந்தப்பட்ட துறைத் தலைவருக்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவித்து, உரிய அதிகாரியின் அனுமதியுடன் விதிவிலக்கு பெறலாம்.
அமைச்சரின் வருகையையொட்டி வரவேற்பு, விழா ஏற்பாடுகள், மேடை மற்றும் நிகழ்ச்சி நடக்கும் இடத்தை தயார் செய்தல், விருந்தோம்பல், போக்குவரத்து மற்றும் இதர வசதிகள், தொழில்நுட்ப உதவிகள், பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பு, துாய்மைப் பணிகள், கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் ஒதுக்கப்படலாம்.
அதற்கேற்ப அனைத்து ஊழியர்களும் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.