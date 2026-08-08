மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இன்று வருகை! புதுச்சேரியில் உச்சக்கட்ட பாதுகாப்பு
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இன்று வருகை! புதுச்சேரியில் உச்சக்கட்ட பாதுகாப்பு
UPDATED : ஆக 08, 2026 01:03 AM
ADDED : ஆக 07, 2026 07:31 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி காவல் துறைக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புமிக்க ஜனாதிபதியின் வண்ண விருதை வழங்குவதற்காக, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று புதுச்சேரிக்கு வருகை தருகிறார். இதன் காரணமாக மாநிலத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும், போக்குவரத்து மாற்றங்களும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
புதுச்சேரி காவல் துறையின் சிறப்பான சேவையை அங்கீகரிக்கும் வகையில் வழங்கப்படும் ஜனாதிபதியின் வண்ண விருது வழங்கும் விழா, நாளை 9ம் தேதி கோரிமேடு போலீஸ் மைதானத்தில் கோலாகலமாக நடைபெறுகிறது. இவ்விழாவில் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பங்கேற்று விருதை வழங்குகிறார்.
இதற்காக இன்று 8ம் தேதி மாலையில் சென்னையில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் புதுச்சேரி விமான நிலையத்திற்கு மாலை 5:00 மணிக்கு மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா வந்தடைகிறார். அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக ராஜிவ் காந்தி சிலை அருகே உள்ள ஓட்டல் அக்கார்டு சென்று தங்குகிறார். அமைச்சரின் வருகைக்காக ஓட்டலில் அனைத்து சிறப்பு வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தொடர்ந்து, மறுநாள் 9ம் தேதி காலை தங்கியிருக்கும் ஓட்டலில் இருந்து விழா நடைபெறும் கோரிமேடு மைதானத்திற்குப் புறப்பட்டுச் செல்கிறார்.
போலீசார் குவிப்பு:: அமைச்சரின் வருகையை முன்னிட்டு, விமான நிலையம் முதல் ராஜிவ் காந்தி சதுக்கம் மற்றும் கோரிமேடு செல்லும் சாலைகள் முழுவதிலும் இரும்புத் தடுப்புகள் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
பாதுகாப்பு பணிகள் குறித்து மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படையின் கமாண்டன்ட் யோகேஷ் புரோகித் தலைமையிலான உயர் குழுவினர், புதுச்சேரி விமான நிலையத்தில் விரிவான கள ஆய்வு மற்றும் ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டனர். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் புதுச்சேரி சட்ட ஒழுங்கு சீனியர் எஸ்.பி.,க்கள் கலைவாணன், ராகவ், திவ்யா, ராஜேந்திரன்குமார் குப்தா மற்றும் பல்வேறு அரசுத்துறை அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்காக மத்திய ரிசர்வ் படையின் 8 கம்பெனி வீரர்கள் புதுச்சேரி வந்துள்ளனர். இவர்களுடன் புதுச்சேரி காவல்துறையை சேர்ந்த 500 போலீசார் பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து சீரமைப்பில் ஈடுபடுகின்றனர். மேலும், ரிசர்வ் பட்டாலியன் மற்றும் சிறப்பு ரிசர்வ் படையினர் என மொத்தம் 1,000க்கும் மேற்பட்டோர் தீவிரப் பாதுகாப்புப் பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.
போக்குவரத்து மாற்றம்:: அமைச்சரின் பயணப் பாதையில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, இன்று 8 மற்றும் 9 ஆகிய தேதிகளில் முக்கிய போக்குவரத்து மாற்றங்களைச் சீனியர் எஸ்பி திவ்யா அறிவித்துள்ளார்.
அதன்படி, இன்று 8ம் தேதி மதியம் 2:00 மணி முதல் கிழக்கு கடற்கரை சாலை மற்றும் திண்டிவனம் சாலையில் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வருகின்றன. தொடர்ந்து, மாறுநாள் 9ம் தேதி நிகழ்ச்சி முடிந்து புறப்பட்டுச் செல்லும் வரை முழுமையான பாதுகாப்பு கட்டுப்பாடுகள் அமலில் இருக்கும்.
போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்கத் தேவைக்கேற்ப வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டு மாற்றுப் பாதைகளில் திருப்பி விடப்படும். குறிப்பாக, சிவாஜி சிலையிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் முத்தியால்பேட்டை வழியாகத் திருப்பி விடப்படும். ஜிப்மரில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் மேட்டுப்பாளையம் வழியாக இந்திரா காந்தி சிலைக்கு திருப்பி விடப்படும்.
மத்திய அமைச்சரின் முழுப் பயண வழித்தடத்திலும் சாலையோரங்களில் வாகனங்களை நிறுத்தக் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை: மத்திய அமைச்சரின் வருகையையொட்டி புதுச்சேரி கலெக்டர் குலோத்துங்கன் பாதுகாப்பு தொடர்பான முக்கிய எச்சரிக்கை உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளார்.
அதன்படி, இன்றும் நாளையும் உழவர்கரை நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகள் ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை மண்டலமாக அறிவிக்கப்படுகிறது. இக்காலக்கட்டத்தில் ட்ரோன்கள் மற்றும் ஆளில்லா வான்வழி வாகனங்களை இயக்க முற்றிலும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வுத்தரவை மீறி ட்ரோன்களை இயக்குபவர்கள் மீது கடும் தண்டனைக்குரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, கலெக்டர் குலோத்துங்கன் எச்சரித்துள்ளார்.