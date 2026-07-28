புதுச்சேரிக்கு மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா வருகை: புதுபொலிவு பெறுகிறது போலீஸ் மைதானம்
புதுச்சேரிக்கு மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா வருகை: புதுபொலிவு பெறுகிறது போலீஸ் மைதானம்
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 07:28 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM
புதுச்சேரி: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா புதுச்சேரி வருகையையொட்டி போலீஸ் மைதானம் புதுபொலிவு பெற்று வருகின்றது.
புதுச்சேரி காவல்துறையின் சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிப்பு, அர்ப்பணிப்புமிக்க சேவை மற்றும் ஒப்பற்ற தியாகத்தைப் பாராட்டி, இந்திய அரசின் மிக உயரிய விருதான ஜனாதிபதியின் கலர்ஸ் விருது வழங்கப்படவுள்ளது. இந்திய ஆயுதப்படைகள் மற்றும் காவல்துறையினருக்கு வழங்கப்படும் ஆஸ்கார் விருதாகக் கருதப்படும் இந்த உயரிய விருதை அதிகாரப்பூர்வமாக வழங்க, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அடுத்த மாதம் முதல் வாரத்தில் புதுச்சேரிக்கு வருகை தருகிறார்.
மத்திய உள்துறை அமைச்சரின் வருகை மற்றும் பிரம்மாண்ட அணிவகுப்பு விழாவை முன்னிட்டு, புதுச்சேரி போலீஸ் மைதானம் தற்போது விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. பொதுப்பணித்துறையினர் மைதானத்தின் முகப்புப் பகுதி, பார்வையாளர்கள் அரங்கம், அணிவகுப்புப் பாதைகள் அழகுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
மைதான முகப்பில் இந்திய ஒற்றுமையின் அடையாளமான சர்தார் வல்லபாய் படேலின் கம்பீர உருவப்படமும், புதுச்சேரியின் பாரம்பரியமிக்க அதிகாரப்பூர்வ முத்திரையும் வண்ணமயமாக வரையப்பட்டு வருகின்றன. மத்திய அமைச்சரின் வருகையை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டு, போலீஸ் மைதானம் முழுவதும் காவல்துறை உயரதிகாரிகளின் நேரடி மேற்பார்வையில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
இந்த விருது புதுச்சேரி காவல்துறைக்குக் கிடைத்துள்ள மிகப்பெரிய அங்கீகாரமாகும். விருதை உள்துறை அமைச்சர் வழங்கிய பிறகு, புதுச்சேரி காவல்துறையில் உள்ள உயர் அதிகாரிகள் முதல் அடித்தட்டு காவலர்கள் வரை அனைவருக்கும் சிறப்புக் கவுரவம் கிடைக்கவுள்ளது. புதுச்சேரி காவல்துறையினர் அனைவரது சீருடையின் இடது கை சட்டைப் பகுதியில், ஜனாதிபதியின் வண்ணங்கள் பொறிக்கப்பட்ட பிரத்யேகப் பதக்கம் கம்பீரமாக இடம் பெறவுள்ளது.