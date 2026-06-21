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புதுச்சேரி டாக்டருக்கு விருது: மத்திய அமைச்சர் வழங்கல்
புதுச்சேரி டாக்டருக்கு விருது: மத்திய அமைச்சர் வழங்கல்
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 11:14 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:52 PM
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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி டாக்டர் சீனிவானுக்கு, சமுதாய சேவை விருதை மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வழங்கினார்.
இந்திய மருத்துவ சங்கம் சார்பில், புதுடில்லியில் மருத்துவர் தினம் கொண்டாடப்பட்டது. சங்க தேசிய தலைவர் அனில் நாயக் மற்றும் தேசிய செயலர் சபரி தத்தா தலைமையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், புதுச்சேரியை சேர்ந்த டாக்டர் சீனிவாசனுக்கு சமுதாய சேவை விருதை, மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜநாத்சிங் வழங்கினார்.
புதுச்சேரியில் இருந்து முதல் முறையாக சமுதாய சேவை விருதை பெற்ற டாக்டர் சீனிவாசன், விருதை முதல்வரிடம் அளித்து வாழ்த்து பெற்றார். அப்போது, சுகாதாரத் துறை இயக்குனர் செவ்வேள் உடனிருந்தார்.