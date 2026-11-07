பாதாள சாக்கடை பணியால் சேதமான சாலைகளை சீரமைக்க வலியுறுத்தல்
பாதாள சாக்கடை பணியால் சேதமான சாலைகளை சீரமைக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:36 PM
புதுச்சேரி: பாதாளச் சாக்கடைப் பணிகளால், சேதமடைந்துள்ள அனைத்துச் சாலைகளையும் சீரமைக்க வேண்டும் என, மனிதநேய மக்கள் சேவை இயக்க நிறுவனர் நேரு எம்.எல்.ஏ., வலியுறுத்தி உள்ளார்.
அவர், கவர்னர், முதல்வருக்கு அனுப்பியுள்ள மனு;
புதுச்சேரி நகரப் பகுதிகளான, அண்ணா சாலை, எஸ்.வி பட்டேல் சாலை, கடற்கரை சாலை புஸ்சி வீதி உள்ளிட்ட உட்புற பகுதிகளில், பொதுப் பணித்துறையின் மூலம் ரூ.100 கோடி மதிப்பில் கடந்த 2025ம் ஆண்டு தரமான சிமென்ட் சாலைகள் அமைக்கப்பட்டன.
சாலை பணிகள் முடிந்த இரண்டே மாதங்களில், ரூ.50 கோடி மதிப்பில் பாதாள சாக்கடை பணிகளை துவங்கி உள்ளனர்.
இதற்காக, பள்ளம் தோண்டியபோது, புதைவிட கேபிள்களை சிதைத்து மின்தடையும், குடிநீர் விநியோக குழாய்களை சேதபடுத்தி குடிநீர் விநியோகத்திற்கும் தடை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.
இது தொடர்பாக பலமுறை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்ததன் விளைவாக தற்போது வீடுகளுக்குப் பாதாளச் சாக்கடை இணைப்பு வழங்குவதற்காக மீண்டும் சாலைகள் மற்றும் நடைபாதைகளை உடைத்து கழிவுநீர் இணைப்பு கொடுக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.
இதனால், அனைத்துச் சாலைகளும் தற்போது சேதமடைந்துள்ளது. பாதாளச் சாக்கடைப் பணிகளால் சேதமடைந்துள்ள அனைத்துச் சாலைகளையும் உரிய தரத்துடன் மீண்டும் புதிதாக அமைத்திட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.