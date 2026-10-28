வெறிநோய் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கை உழவர்கரை நகராட்சி தீவிரம்
வெறிநோய் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கை உழவர்கரை நகராட்சி தீவிரம்
UPDATED : அக் 27, 2026 08:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:14 PM
புதுச்சேரி: உழவர்கரை நகராட்சியில் தெருநாய்களின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்தி, வெறிநோய் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப் படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஆணையர் வினய்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர், விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு:
உழவர்கரை நகராட்சியில் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு தெருநாய்களின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக கடந்த சில ஆண்டுகளாக விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, நகரப்புறங்களில் தெருநாய்களின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்துல், நாய்களின் ஆக்ரோஷத்தை குறைத்தல், வெறிநோய் பரவலை தடுப்பது குறித்த நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த நடவடிக்கைகள் மத்திய அரசின் விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாட்டு விதிகளின்படி, தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டு, தொடர்ந்து வெறிநோய் தடுப்பூசி செலுத்தப்படுகிறது.
கருத்தடை அறுவை சிகிச்சைக்கு பின் 3 முதல் 5 நாட்கள் நாய்கள் கருத்தடை மையத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டு, அவற்றிற்கு ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவுகள் அளிக்கப்படுகிறது.
பின், அவை பிடிக்கப்பட்ட அதே பகுதி மற்றும் இடத்தில் மீண்டும் விடப்பட வேண்டும். அவற்றை வேறு இடத்திற்கு மாற்றி விடுவது விதிகளுக்கு முரணானதாகும்.
கருத்தடை விதிகளின் கீழ் கர்ப்பமான நாய்கள், அண்மையில் குட்டிகளை ஈன்ற அல்லது பால் கொடுக்கும் நாய்கள், வயது முதிர்ந்த நாய்கள், நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நாய்களை பிடித்தல் கூடாது. இவ்வாறு ஒவ்வொரு தொகுதி வாரியாக திட்டமிட்டு நாய்களை பிடித்து கருத்தடை நடவடிக்கைள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
இந்த திட்டத்தின் மூலம் நெருநாய்களின் எண்ணிக்கையை மனிதநேயமான முறையில் கட்டுப்படுத்தி, வெறிநோய் போன்ற நோய்களை தடுத்து, விலங்கு நலனையும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்ய நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும்.
பொதுமக்கள் தெருநாய்கள் தொடர்பான புகார்களை 1800 599 1810 உதவி எண் மூலம் தெரிவிக்கலாம். இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.