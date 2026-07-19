'காட்டு அரசாங்கம் நடத்த நினைக்கிறார்' :முதல்வர் ரங்கசாமி மீது வைத்திலிங்கம் பாய்ச்சல்
'காட்டு அரசாங்கம் நடத்த நினைக்கிறார்' :முதல்வர் ரங்கசாமி மீது வைத்திலிங்கம் பாய்ச்சல்
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 08:54 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:32 PM
புதுச்சேரி: மின் துறை தனியார் மயமாக்கப்படுமா என்பதை முதல்வர் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என, காங்., மாநில தலைவர் வைத்திலிங்கம் கூறியுள்ளார்.
இது குறித்து அவர், கூறியதாவது:
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் முறைகேடுகளால், தகுதியான மாணவர்கள் பாதிக்கின்றனர். இதனால், பயிற்சி மையங்கள், ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பினர் லாபமடைகின்றனர். இதற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். வினாத்தாள் கசிவில் சம்பந்தபட்டவர்களை கைது செய்ய வேண்டும்.
ரேஷன் கடைகளை முழுமையாக திறந்து அரிசி வழங்க வேண்டும். மின் துறை தனியாருக்கு வழங்கப்படுகிறதா இல்லையா என்பதை முதல்வர் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்திய கட்டணத்தை பொது மக்களிடம் வசூலிப்பார்களா என்பதையும் தெரிவிக்க வேண்டும். தனியாரிடம் ஒப்படைக்கத்தான் முதல் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. இதற்கு கவர்னர் பதிலளிக்க வேண்டும்.
புஷ்கர் விழாவை 48 கோடி ரூபாய் செலவில் ஏனாமில் நடத்தாமல், திருக்காஞ்சியிலேயே பெரிய அளவில் 200 கோடி ரூபாய் செலவில் நடத்த வேண்டும்.
போலி மருந்து விவகாரத்தில், தமிழ அரசு நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. புதுச்சேரியின் அரசின் ஆதரவோடு, போலி மருந்து உற்பத்தி மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தல் நடக்கிறது.
முதல்வருக்கு எம்.எல்.ஏ., அமைச்சர், சட்டசபை தேவையில்லை. முதல்வர் தேர்தல் நடந்தால் மட்டும் போதும். அவருக்கு அனைத்து அதிகாரங்களும் வேண்டும்; காட்டு அரசாங்கம் நடக்க வேண்டும் என, நினைக்கிறார். த.வெ.க., உடனான கூட்டணி குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது' என்றார்.