வள்ளலார், புதுவை சிவம், அப்துல் கலாம் பிறந்த நாள்

UPDATED : நவ 01, 2026 06:53 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:48 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி, தமிழ்ச்சங்கம் வளாகத்தில் வள்ளலார், புதுவைச் சிவம் மற்றும் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் பிறந்தநாள் விழா நடந்தது.
தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர் முத்து தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் மோகன்தாசு வரவேற்றார். பொருளாளர் பாலசுப்ரமணியன் தொடக்கவுரை ஆற்றினார்.
துணைத் தலைவர்கள் திருநாவுக்கரசு, கோதண்டபாணி, துணைச் செயலாளர் சுரேஷ்குமார் முன்னிலை வகித்தனர். உயிராம் தன்மானங் காத்திடுவீர் தலைப்பில் நடந்த கவியரங்கத்தில் இளங்கோ தலைமையில் விஜயலட்சுமி, சங்கர், ஆலா, ஆனந்தராசன் ஆகியோர் கவிதை வாசித்தனர்.
புலவர் பூங்கொடி பராங்குசம் வாழ்த்தி பேசினார். சென்னை, பாட்ரிசியன் கலை, அறிவியல் கல்லுாரி, பேராசிரியர் ராஜசேகர் சிறப்புரை ஆற்றினார். விஞ்ஞானி விஸ்வநாதன், ஞானமூர்த்தி, கலியபெருமாள் ஆகியோருக்கு தமிழ்ச்சங்க விருது வழங்கப்பட்டனர்.
ராஜா நன்றி கூறினார். ஏற்பாடுகளை ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள் அருள்ராசு, ஜெயந்தி ராஜவேலு, சிவேந்திரன் ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.