30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு துார்வாரப்படும் வேதபுரீஸ்வரர் கோவில் குளம்
30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு துார்வாரப்படும் வேதபுரீஸ்வரர் கோவில் குளம்
UPDATED : நவ 06, 2026 01:23 AM
ADDED : நவ 06, 2026 01:18 AM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி காந்தி வீதி வேதபுரீஸ்வரர் கோவில் குளம் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு துார்வாரும் பணி நடந்து வருகிறது.
புதுச்சேரி காந்தி வீதியில் உள்ள வேதபுரீஸ்வரர் கோவில் 1788ம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது. ஆரம்பகால இக்கோவில் 11ல் இருந்து 12 ஆம் நுாற்றாண்டு இடைப்பட்ட சோழர் காலத்தில் மிஷன் வீதியில் கட்டப்பட்டுள்ளது.
அதன் பிறகு பிரெஞ்சு கவர்னர் டூப்ளெக்ஸ் ஆட்சியின் போது, 1748ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 8 அன்று மிஷன் வீதியில் இருந்த இந்த கோவில் பிரெஞ்சுப் படைகளால் முற்றிலுமாக இடித்துத் தரைமட்டமாக்கப்பட்டது.
அதன் பிறகு, பிரெஞ்சு அரசிடம் போராடி நிலம் பெறப்பட்டு, 1788ல் திவான் கந்தப்ப முதலியாரின் முயற்சியாலும், பொதுமக்களின் பங்களிப்பாலும் காந்தி வீதியில் தற்போதைய கோவில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது.
கோவில் கட்டுவதற்கு முன்பே கோவிலின் பின்புறத்தில் உள்ள பிரம்ம தீர்த்தக் குளம் விகாரி வருடம் கி.பி. 1779 ஏப்ரல் முதல் 1780 ஏப்ரல் வரையிலான காலத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளதாக குளத்தின் படிக்கட்டு துாணில் உள்ள கல்வெட்டில் உள்ள தகவல்கள் கூறுகின்றன.
ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில், 40 அடி ஆழம் உள்ள இந்த குளத்தில் 40க்கும் மேற்பட்ட படிக்கட்டுகள் மற்றும் வட மேற்கு மூலை பகுதியில் ஒரு கிணறும், அதனையெடுத்து அதே திசையில் குளத்தின் மேற்புறத்தில் ஒரு பெரிய கிணறு உள்ளது.
கோவிலின் உட்புறத்தில், துர்க்கை அம்மன் அருகில் ஒரு கிணறு, மடப்பள்ளியில் ஒரு கிணறும் உள்ளது. கோவிலில் விழும் மழை நீர் மற்றும் அபிஷேக நீர் அனைத்தும் இந்த குளத்தில் விழும்படி அந்த காலத்தில் குளம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
கோவிலின் வெளிப்புற சுற்றுப்புறத்தில் இருந்து, நீர் ஊறி குளத்தில் நீர் சேரும் வகையில் அற்புதமான வடிவமைப்பில் குளம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த குளம் துார்வாரும் பணி கோவில் நிர்வாக அதிகாரி ராஜேஷ் கண்ணா தலைமையில் நடந்து வருகிறது.
அதனையொட்டி குளத்தில் இருந்த ஒன்னரை டன் கெளுத்தி மீன்கள் மீனவர்கள் மூலம் உயிருடன் பிடிக்கப்பட்டு, பாதுகாப்பாக மூன்று பிளாஸ்டிக் டேங்குகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. குளம் துார் வாரி, புது நீர் நிரப்பி, மீன்கள் விடப்பட உள்ளது. ஒவ்வொரு மீனும் ஒரு கிலோவுக்கு மேல் எடை கொண்டதாக உள்ளது.