/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ ஒரே பைக்கில் 5 பேர் செல்லும் வீடியோ வைரல்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:17 AM
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புதுச்சேரி: ஒரே பைக்கில் பள்ளி மாணவர்கள் உட்பட 5 பேர் ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்யும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
புதுச்சேரி, திருக்காஞ்சியில் இருந்து தவளக்குப்பம் செல்லும் சாலையில் பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பும் 4 மாணவர்கள், ஒரு வாலிபருடன் ஒரே பைக்கில் செல்கின்றனர்.
அதில், மாணவர்கள் அனைவரும் தங்களது பள்ளி பைகளுடன் பைக்கில் மிக நெருக்கமாகவும், ஒருவரை ஒருவர் பிடித்து தொங்கியபடியும் ஆபத்தான முறையில் பயணிக்கின்றனர்.
அந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக வைரலாகி வருகிறது.
புதுச்சேரியில் நாளுக்கு நாள் சாலை விபத்துகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இதுபோன்ற செயல்களால் பெரும் அசம்பாவிதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
ஆகையால், போக்குவரத்து போலீசார் இதில் உடனடியாக தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.