முதல்வர் ரங்கசாமி ஜெயிலர் 2 பார்க்கும் வீடியோ வைரல்
முதல்வர் ரங்கசாமி ஜெயிலர் 2 பார்க்கும் வீடியோ வைரல்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:07 PM
புதுச்சேரி: சேதராப்பட்டில் உள்ள தியேட்டரில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி நடித்துள்ள ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தை முதல்வர் ரங்கசாமி பொதுமக்களுடன் அமர்ந்து பார்க்கும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.
முதல்வர் ரங்கசாமி, ரஜினி, விஜய், அஜித் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களின் திரைப்படங்களை அவ்வப்போது தியேட்டருக்கு சென்று பார்ப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், புதுச்சேரி சேதராப்பட்டு பகுதியில் உள்ள தியேட்டரில் திரையிடப்பட்டுள்ள ரஜினியின் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தை நேற்று முதல்வர் ரங்கசாமி, பொதுமக்களுடன் அமர்ந்து பார்த்து மகிழ்ந்தார்.
அப்போது தியேட்டரில் இருந்த ரசிகர்கள், முதல்வர் ரங்கசாமியை பார்த்ததும் உற்சாக மடைந்தது, செல்பி எடுத்துக் கொண்டனர். இதற்கிடையே, முதல்வர் ரங்கசாமி தியேட்டரில் அமர்ந்து படம் பார்க்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.