பள்ளி மாணவர்கள், குழந்தைகளை தெருநாய்கள் துரத்தும் வீடியோ வைரல்
பள்ளி மாணவர்கள், குழந்தைகளை தெருநாய்கள் துரத்தும் வீடியோ வைரல்
UPDATED : நவ 18, 2026 07:57 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:57 PM
புதுச்சேரி: சின்னக்காலாப்பட்டு மீனவர் பகுதியைச் சேர்ந்த சுனாமி குடியிருப்பில் தெருநாய்கள் தொல்லை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
குறிப்பாக, பள்ளி செல்லும் மாணவர்கள் மற்றும் சிறு குழந்தைகளை தெருநாய்கள் துரத்திச் சென்று கடிக்க முயற்சிப்பதும், இரவு நேரங்களில் மீன்பிடித் தொழிலுக்குச் செல்லும் மீனவர்களை நாய்கள் கூட்டமாகத் துரத்துவதும் அதிகரித்து வருகிறது. வீடுகளின் வாசலில் நிறுத்தப்படும் மோட்டார் பைக் சீட், டயர் மற்றும் ஒயர்களை நாய்கள் கடித்து சேதப்படுத்தியும் வருகின்றன.
இதற்கிடையே, அப்பகுதி குழந்தைகள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்களை தெருநாய்கள் சில துரத்தும் சி.சி.டி.வி., காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதையடுத்து, சின்னக் காலாப்பட்டு மீனவர் பகுதி தலைவர் மற்றும் பஞ்சாயத்தார்கள் சார்பாக, உழவர்கரை நகராட்சி ஆணையரிடம் பொதுமக்கள், மாணவர்கள் மற்றும் மீனவர்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, அப்பகுதியில் சுற்றித்திரியும் தெருநாய்களைப் பிடித்துச் செல்ல உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.