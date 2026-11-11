தந்தை, மகளை தாக்கிய வாலிபர் மன்னிப்பு கேட்கும் வீடியோ வைரல்
தந்தை, மகளை தாக்கிய வாலிபர் மன்னிப்பு கேட்கும் வீடியோ வைரல்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:32 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:29 AM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி காமராஜர் சாலையில் கடந்த 7-ம் தேதி இரவு தந்தை மற்றும் மகள் மீது காரில் வந்த வாலிபர் ஒருவர் தாக்குதல் நடத்தினார். பதிலுக்கு ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் அந்த வாலிபரைச் சுற்றி வளைத்துத் தர்ம அடி கொடுத்தனர். இச்சம்பவங்கள் தொடர்பான வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தின.
இதனைத் தொடர்ந்து, இரு தரப்பையும் பெரியகடை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்துச் சென்று போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையின் போது தான் செய்த தவறை உணர்ந்த அந்த வாலிபர், தந்தை மற்றும் மகளிடம் மன்னிப்பு கேட்டதுடன், தன் செயலுக்கு வருத்தம் தெரிவித்து மன்னிப்பு கேட்கும் வீடியோ ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளார்.
மேலும், அந்த வாலிபர் மீது எந்தவித சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம் எனப் பாதிக்கப்பட்ட தந்தை மற்றும் மகள் கேட்டுக்கொண்டனர். இருப்பினும், அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்கும் பொருட்டு அந்த வாலிபர் மீது முன்னெச்சரிக்கையாகக் காவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகப் பெரியகடை போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.