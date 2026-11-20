திருப்பரங்குன்றம் தீர்ப்பை வரவேற்று விஷ்வ ஹிந்து பரிஷித் இனிப்பு வழங்கல்
திருப்பரங்குன்றம் தீர்ப்பை வரவேற்று விஷ்வ ஹிந்து பரிஷித் இனிப்பு வழங்கல்
ADDED : நவ 20, 2026 07:33 PM
புதுச்சேரி: திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்றலாம் என, சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பை வரவேற்று, புதுச்சேரி விஷ்வ ஹிந்து பரிஷித் சார்பில் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடினர்.
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்றலாம் என, சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பை வரவேற்று, புதுச்சேரி விஷ்வ ஹிந்து பரிஷித் சார்பில், இந்திரா சதுக்கம் அருகில் இன்று (நவ.,20) மாலை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மாநில அமைப்பு செயலாளர் பாலாஜி தலைமையில் பட்டாசுகள் வெடித்து, பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினர்.
தொடர்ந்து, கையில் வேல் ஏந்தி, முருக பெருமானுக்கு அரோகரா என, கோஷம் எழுப்பினர். தொடர்ந்து, தமிழக அரசு உடனடியாக தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என, கோஷங்கள் எழுப்பினர்.
நிகழ்ச்சியில், விஷ்வ ஹிந்து பரிஷித் மாநில துணை தலைவர் ஞானகுரு, துணை செயலாளர் இளங்கோ, மாநில சேது பிரிவு நிர்வாகி லட்சுமி நாராயணன், மாநில செயலாளர் நந்தகுமார், கோட்ட செயலாளர் கணேசன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.