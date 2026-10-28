டில்லியில் பிரிக்ஸ் பார்லி., மாநாடு சபாநாயகர் அன்பழகன் பயணம்
டில்லியில் பிரிக்ஸ் பார்லி., மாநாடு சபாநாயகர் அன்பழகன் பயணம்
ADDED : அக் 25, 2026 05:26 PM
புதுச்சேரி: டில்லி 12 வது பிரிக்ஸ் பார்லிமெண்ட் மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காகப் புதுச்சேரி சபாநாயகர் அன்பழகன் டில்லி புறப்பட்டார்.
மக்கள் மைய வளர்ச்சிக்கான பார்லிமெண்ட்டை வளர்ப்போம் என்ற முதன்மைப் பொருண்மையில் 12 வது பிரிக்ஸ் பார்லிமெண்ட் மாநாடு டில்லியில் இன்று 26ம் தேதி நடக்கிறது.
இம்மாநாட்டில் பிரிக்ஸ் அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகளான இந்தியா, பிரேசில், சீனா, எகிப்து, எத்தியோப்பியா, இந்தோனேசியா, ஈரான், ரஷ்யா, சவுதி அரேபியா, தென் ஆப்பிரிக்கா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நாடுகளின் பார்லிமெண்ட் பிரதிநிதிகள் கலந்துகொள்கின்றனர்.
பெலாரஸ், பொலிவியா, கியூபா, கஜகஸ்தான், மலேசியா, நைஜீரியா, தாய்லாந்து, உகாண்டா, உஸ்பெகிஸ்தான், வியட்நாம் உள்ளிட்ட நாடுகளின் பார்லிமெண்ட் பிரதிநிதிகளும் இதில் பங்கேற்கின்றனர்.
மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக லோக்சபா சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா சார்பில் டில்லி பார்லிமெண்ட் வளாகத்தில் உள்ள ஜி.எம்.சி., பாலயோகி அரங்கில் சிறப்புச் கலாசார நிகழ்ச்சியும் இரவு விருந்தும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிகழ்வில் பங்கேற்குமாறு புதுச்சேரி தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகனுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதை அடுத்து, அவர் டில்லிக்குப் புறப்பட்டார்.