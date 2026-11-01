ஜிப்மரில் ரத்த தானம் செய்த தன்னார்வலருக்கு பாராட்டு
ஜிப்மரில் ரத்த தானம் செய்த தன்னார்வலருக்கு பாராட்டு
UPDATED : அக் 31, 2026 08:29 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:25 PM
புதுச்சேரி: ஜிப்மரில் ரத்தமாற்று மருத்துவ துறை சார்பில் ரத்த தான தன்னார்வலர்களுக்கு பாராட்டு விழா, அப்துல் கலாம் கலையரங்கில் நடந்தது.
ஜிப்மர் மருத்துவமனை இயக்குனர் வீர்சிங் நேகி தலைமை தாங்கினார். சிறப்பு விருந்தினர்களாக ஜிப்மர் கண்காணிப்பாளர் சாகா வினோத்குமார், புதுச்சேரி எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாடு சங்க திட்ட இயக்குனர் சிவராமன், ஜிப்மர் ரத்த வங்கி மருத்துவ அதிகாரி வடிவேல் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு விழாவினை குத்து விளக்கு ஏற்றி துவக்கி வைத்தனர்.
விழாவில், ரத்த தான முகாம்களை ஏற்பாடு செய்து, பல உயிர்களை காப்பாற்றுவதற்கு உறுதுணையாக இருந்து வரும் முத்து ரத்தின அரங்கம் மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் கோஜூரியோ கராத்தே சங்க மாநில செயலாளர் சுந்தர்ராஜன், சிறப்பு விருது மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து முத்து ரத்தின அரங்கம் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது.