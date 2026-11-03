காரைக்கால் கடலில் நீர் சுழல் :சமூக வலைத்தளத்தில் வைரல்
காரைக்கால் கடலில் நீர் சுழல் :சமூக வலைத்தளத்தில் வைரல்
UPDATED : நவ 02, 2026 10:20 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:52 PM
காரைக்கால்: காரைக்கால் கடல் பகுதியில் திடீர் நீர்ச்சுழல் ஏற்பட்ட சம்பவம் சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாகியது.
வங்கக்கடலில் ஏற்பட்டுள்ள புயல் சின்னம் காரணமாக காரைக்கால் மாவட்டத்திற்கு புயல் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில்,காரைக்கால் கடல் பகுதியில் திடீரென உருவான நீர்ச்சுழல் மீனவர்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இன்று (நவ.,2) காரைக்கால் மாவட்டத்தில் இருந்து சுமார் 10 நாட்டிக்கல் மைல் தொலைவில் ஆழ்கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த மீனவர்கள், கடலின் நடுவே திடீரென உருவான சூறாவளிக் காற்றை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
கடல் நீரில் வெண்மையான புகை போன்ற தோற்றத்தில் மேலெழும்பி சுழல் வேகமாக நகர்ந்துள்ளது.இந்த அரிய காட்சியை மீனவர்கள் தங்களது செல்போனில் வீடியோவாகப் பதிவு செய்துள்ளனர்.கடலின் நடுவே நீரானது சுழன்று மேலெழும் காட்சி தெளிவாகப் பதிவாகியுள்ளது. இதை படம் பிடித்த மீனவர்கள் அச்சத்துடன் பேசுவது இடம் பெற்றுள்ளது.பின்னர் மீனவர்கள் பாதுகாப்பாக கரைத்திரும்பினர்.தற்போது இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி பெரும் பரப்பரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.