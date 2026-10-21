அரசே அழித்தால் யாரிடம் முறையிடுவது: அழியும் விளிம்பில் சதுப்பு நில தாவரங்கள்
அரசே அழித்தால் யாரிடம் முறையிடுவது: அழியும் விளிம்பில் சதுப்பு நில தாவரங்கள்
UPDATED : அக் 17, 2026 10:29 PM
ADDED : அக் 17, 2026 04:55 PM
புயல்களின் கோரத் தாண்டவத்திலிருந்து புதுச்சேரியைக் காக்கும் இயற்கையின் அரண்கள்—தேங்காய்திட்டு மற்றும் நேதாஜி நகர் கழிமுகப் பகுதி சதுப்பு நிலங்கள்.
ஆனால், இன்று இந்தப் பசுமைப் பூஞ்சோலைகள் ஒவ்வொன்றாகச் சத்தமின்றிச் செத்துக்கொண்டிருப்பது இயற்கை ஆர்வலர்களை கவலை கொள்ள செய்துள்ளது. புதுச்சேரியின் பல்லுயிர்பெருக்கச் சமநிலையைத் தாங்கிப் பிடிக்கும் இந்த இயற்கைக் கருவூலம், தற்போது வளர்ச்சி என்ற பெயரிலும், புரிதலின்மையாலும் சுவடுதெரியாமல் அழிக்கப்பட்டு வருகிறது என்று எச்சரிக்கை மணி அடிக்கிறார்கள் சூழலியலாளர்கள்.
அழிவின் விளிம்பில் உள்ள சதுப்பு நில காடுகளை இயற்கை ஆர்வலர்கள் முகாமிட்டு தற்போது கணக்கெடுத்து வருகின்றனர். சதுப்பு நில தாவரங்களை ஆய்வு செய்து கொண்டு இருந்த கலாம் விதைகளின் விருட்சகம் சமூக இயக்கத்தின் நிறுவனர் ராஜா கூறும்போது சதுப்பு நில காடுகள் என்பது நமது பல்லுயிர்பெருக்கத்தின் உயிர்நாடி. ஆனால், தனியார் ஒருபுறம் இருக்க, அரசும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு இந்தச் செல்வங்களை அழித்து வருவதுதான் கொடுமையின் உச்சம். சமீபத்தில் கழிமுகப் பகுதி தூார்வாரப்பட்டபோது, அங்கே இருந்த 300 அரிய மரங்கள் வேரோடு பிடுங்கி எறியப்பட்டுப் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதைப் பார்க்கும்போது வேதனையாக இருக்கின்றது. எப்போதும் பசுமையாகக் கோலோச்ச வேண்டிய இந்தப் பகுதி, துார்வாருகிறோம் என்ற பெயரில் தாவரங்களின் வேர்களுடன் வாரி அழிக்கப்பட்டுள்ளது. துார்வாரும் போது எடுக்கப்பட்ட சகதி மற்றும் கழிவுகளை மரங்களின் மீதே கொட்டியதால், மரங்கள் மூச்சுமுட்டி அழுகிச் செத்துப்போயுள்ளன. அடிப்படை அறிவியல் என்றுகூடத் தெரியாமல் இந்த நாசம் அரங்கேறியுள்ளது.
சதுப்பு நிலங்கள் நிறைந்த கழிமுகப் பகுதிகளைத் தூார்வாரும் போது, வனத்துறை நேரடியாகக் களமிறங்கி இருக்க வேண்டும். மரங்களுக்கு எவ்வித சேதமும் இன்றி எப்படித் துாார்வார வேண்டும் என்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களை வழங்க வேண்டியது அவர்கள் கடமை. ஆனால், அதைச் செய்யத் தவறிவிட்டனர்.
இனிமேலாவது இதுபோன்ற பணிகளின் போது வனத்துறை அதிகாரிகள் நேரில் வந்து தீவிரக் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ள வேண்டும். புதுச்சேரியில் சதுப்பு நிலங்கள் அழிக்கப்பட்டால் நாம் வனத்துறையிடம் தான் கேள்வி கேட்போம்; ஆனால், அரசே புரிதல் இல்லாமல் தன் கைகளாலேயே இந்த நாசவேலையைச் செய்தால், நாங்கள் யாரிடம் போய் நியாயம் கேட்பது என்று வேதனையுடன் கேள்வி எழுப்புகிறார்.
இயற்கை தனக்குச் செய்யும் துரோகங்களை எப்போதுமே வட்டியும் முதலுமாகத் திருப்பித் தரும். புயல் காலங்களில் புதுச்சேரியை மார்போடு தாங்கும் இந்தச் சதுப்பு நிலங்கள் அழிந்தால், அதன் விளைவுகள் விபரீதமாக இருக்கும். இனியாவது விழித்துக்கொள்ள வேண்டும். காலம் கடந்துவிட்டால், அழியும் மரங்களுடன் சேர்த்து புதுச்சேரியின் இயற்கை அரணமும் அழிந்துபோய் விடும்.