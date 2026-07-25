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﻿ மூலதன முதலீட்டு கடன் திட்ட நிதியை செலவிடாதது ஏன்? அரசுக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் நாஜிம் கேள்வி

﻿ மூலதன முதலீட்டு கடன் திட்ட நிதியை செலவிடாதது ஏன்? அரசுக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் நாஜிம் கேள்வி

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:02 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:02 AM

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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி அரசு, மத்திய அரசிடம் கடந்தாண்டு பெற்ற மூலதன முதலீட்டு கடன் திட்ட நிதியை செலவிடாதது ஏன் என எதிர்க்கட்சி தலைவர் நாஜிம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இதுகுறித்து மூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வரும் அவரது வீடியோ பதிவு:

மத்திய அரசு, மாநிலங்களுக்கான மூலதன முதலீட்டு கடன் திட்டத்தை கடந்த 2020ம் ஆண்டு முதல் செ யல்படுத்தி வருகிறது.

ஆனால், யூனியன் பிரதேசம் என்பதால், புதுச்சேரிக்கு தரவில்லை. எம்.பி.,க்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.,க்களின் வலியுறுத்தலை தொடர்ந்து முதல்வர், மத்திய அரசை அணுகியதை தொடர்ந்து கடந்த 2025ம் ஆண்டு இத்திட்டத்தில் புதுச்சேரிக்கு ரூ.296 கோடி மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது. அந்த தொகையை செ லவு செய்துவிட்டு, இந்த 2026-27 நிதி ஆண்டிற்கு நாம் பணம் கேட்க வேண்டும். அதன்படி ரூ.400 கோடி கேட்டு மத்திய அரசுக்கு முதல்வர் கடிதம் எழுதியுள் ளார்.

ஆனால், மத்திய அரசு இந்த ரூ.400 கோடி நிதியை தராது. காரணம், கடந்தாண்டு கொடுத்த ரூ.296 கோடியில் ரூ.70 கோடி அளவிற்கே செலவிடப்பட்டுள்ளது. மீதி தொகை செலவிடாத காரணத்தினால், இந்தாண்டிற்கான நிதி வழங்க வாய்ப்புகள் இல்லை. இத்திட்டத்தை புதுச்சேரி அரசு பயன்படுத்திக் கொள்ள தவறி விட்டது.

காரைக்கால் அரசு மருத்துவமனையில் புறநோயாளிகள் பிரிவு கட்ட ரூ.65 கோடிக்கு திட்டங்கள் தீட்டி அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு அந்த நிதியை பயன்படுத்தி இருக்கலாம். வந்த நிதியை செலவு பண்ணவில்லை என்பது, அரசு மற்றும் அதிகாரிகளின் இயலாமையை காட்டுகிறது.

உள்ளாட்சி துறைக்கு, எம்.எல்.ஏ., தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியை தவிர வேறு நிதி ஆதாரம் இல்லை. அதனால், மூலதன முதலீட்டு திட்ட நிதியை, உள்ளாட்சி அமைப்பின் திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம்.

கவர்னர், முதல்வர், தலைமை செயலர் மற்றும் அனைத்து துறை செயலர்கள் கலந்து பேசி ஒவ்வொரு துறையும், இந்த நிதியை முழுமையாக பெற்று அதை செலவு செய்தால் மட்டுமே புதுச்சேரி பொ லிவு பெறும். போர்க்கால அடிப்படையில் கவர்னர் மற்றும் முதல்வர் இவ்விவகாரத்தில் தலையிட்டு சரி செய்ய வேண்டும்.

இவ்வாறு கூறப்பட் டுள்ளது.

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