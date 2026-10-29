டி.ஜி.பி., – சீனியர் எஸ்.பி., நடவடிக்கை எடுப்பார்களா! இந்திரா சிக்னல் பிரீ லெப்ட் வளைவில் பஸ் ஸ்டாப்... 50 மீட்டர் தள்ளினால் விழிபிதுங்கும் நெரிசலுக்கு நிரந்தர தீர்வு
டி.ஜி.பி., – சீனியர் எஸ்.பி., நடவடிக்கை எடுப்பார்களா! இந்திரா சிக்னல் பிரீ லெப்ட் வளைவில் பஸ் ஸ்டாப்... 50 மீட்டர் தள்ளினால் விழிபிதுங்கும் நெரிசலுக்கு நிரந்தர தீர்வு
ADDED : அக் 28, 2026 05:48 PM
புதுச்சேரி: இந்திரா காந்தி சதுக்கம் சிக்னலில் பஸ் நிறுத்தங்களை முறைப்படுத்தினால், தினசரி வாகன ஓட்டிகளை விழிபிதுங்க வைக்கும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு எளிதில் தீர்வு காண முடியும்.
புதுச்சேரியின் மிக முக்கியமான போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த சந்திப்புகளில் ராஜிவ் சதுக்கத்திற்கு அடுத்தபடியாக எப்போதும் இந்திரா சதுக்கம் சிக்னல் இரண்டாமிடத்தில் உள்ளது. சமீபகாலமாக ராஜிவ் சதுக்கத்திற்கு சவால் விடும் வகையில் இந்திரா சிக்னலிலும் போக்குவரத்து நெரிசல் மிகக் கடுமையாக அதிகரித்துள்ளது.
இந்திரா சிக்னல் பகுதியில் பஸ் நிறுத்தங்களை முறைப்படுத்தாமல் விட்டிருப்பதே இந்த நெரிசலுக்கு முதன்மைச் காரணம். உதாரணமாக, புது பஸ்டாண்டில் இருந்து நெல்லித்தோப்பு வழியாக வரும் வாகனங்கள், 100 அடி சாலையில் உள்ள பிரீ லெப்ட் வளைவில் திரும்பி கடலுார் நோக்கிச் செல்ல வேண்டும்.
அந்த வளைவிலேயே பஸ் நிறுத்தம் அமைந்திருப்பதால் வாகனங்கள் திரும்பவே முடியாத சூழல் நிலவுகிறது. பஸ் டிரைவர்கள் சாலையின் நடுவே பஸ்களை நிறுத்தி பயணிகளை ஏற்றிச் செல்கின்றனர்.
இதனால் நெல்லித்தோப்பு மார்க்கத்தில் இருந்து வரும் வாகனங்கள், 100 அடி சாலையில் ராஜிவ் சிக்னலிலிருந்து வரும் வாகனங்களும், விழுப்புரம் மார்க்கத்தில் இருந்து வரும் வாகனங்களும் சிக்னலைக் கடக்க முடியாமல் வரிசையாக ஸ்தம்பித்து நிற்கின்றன.
சிக்னலில் பச்சை விளக்கு எரியும்போது வாகனங்கள் கடப்பதற்கு கிடைப்பதே சில வினாடிகள் தான். அந்த வினாடிகளையும் இங்கு வரிசையாக நிற்கும் பஸ்களே விழுங்கி விடுவதால், வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
உண்மையில் இங்கு அதிகாரப்பூர்வமான பஸ் நிறுத்தமோ அல்லது நிழற்குடையோ எதுவுமே அமைக்கப்படவில்லை. பஸ் டிரைவர்களே தன்னிச்சையாக இந்தச் சிக்னல் பகுதியைப் பஸ் நிறுத்தமாக மாற்றி, தொடர் போக்குவரத்து நெரிசலை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நெரிசலுக்குத் தீர்வாக, சிக்னல் பகுதியில் இருக்கும் இந்த தற்காலிக பஸ் நிறுத்தத்தை குறைந்தது 50 மீட்டர் தள்ளி அமைக்கலாம். குறிப்பாக, மகளிர் ஆணையம் எதிரே உள்ள தனியார் பார்ம் ஹவுஸ் மதில் சுவரை ஒட்டிய பகுதியில் விசாலாமான இடம் உள்ளது. இங்கு பஸ் நிறுத்தத்தை மாற்றி அமைத்தால், இந்திரா சிக்னலில் ஏற்படும் நெரிசலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும்.
எனவே, டி.ஜி.பி., போக்குவரத்துப் பிரிவு சீனியர் எஸ்.பி., மற்றும் போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகள் நேரடியாக வந்து கள ஆய்வு மேற்கொண்டு, உடனடியாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.