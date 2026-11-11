சண்டே மார்க்கெட்டில் சாலையில் குப்பைகள் வியாபாரிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தபடுமா?
சண்டே மார்க்கெட்டில் சாலையில் குப்பைகள் வியாபாரிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தபடுமா?
UPDATED : நவ 10, 2026 10:32 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:28 AM
புதுச்சேரி: வாரந்தோறும் ஆயிரக் கணக்கான மக்கள் கூடும் சண்டே மார்க்கெட்டின் தூய்மையிலும் புதுச்சேரி நகராட்சி கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
புதுச்சேரி நகரின் அடையாளங்களில் ஒன்றாகத் திக ழும் சண்டே மார்க்கெட் டில், ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக் கிழமையும் வியாபாரம் களைகட்டுவது வழக்கம். குறிப்பாக, தீபாவளி போன்ற பண்டிகைக் காலங்களில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திரள்வதால் விற்பனை அமோகமாக நடைபெறும்.
அந்த வகையில், தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி சண்டே மார்க்கெட்டில் வியாபாரம் களைகட்டியது. ஆனால், வியாபாரம் முடிந்ததும் கடைகளில் தேங்கிய குப்பைகளை முறையாக அகற்றுவதில் வியாபாரிகள் கவனம் செலுத்தவில்லை.
இதனால், மகாத்மா காந்தி வீதி, நேரு வீதி உள்ளிட்ட சண்டே மார்க்கெட் நடைபெறும் பகுதிகள் முழுவதும் குப்பைகள் சிதறிக் கிடந்தன. பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், காகிதங்கள், உணவுக் கழிவுகள் என சாலையே குப்பைக் கிடங்காக மாறியிருந்தது. மறுநாள் அந்த வழியாகச் சென்ற பொதுமக்களும், சுற்றுலாப் பயணிகளும் இதைப் பார்த்து முகம் சுளிக்கும் நிலை ஏற்பட்டது.
புதுச்சேரியின் முக்கிய சுற்றுலாப் பகுதிகளில் ஒன்றாக விளங்கும் நகரின் மையப்பகுதியிலேயே இத்தகைய சுகாதாரச் சீர்கேடு நிலவுவது வேதனைக் குரியது. திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளின் படி, வணிக நிறுவனங்களும் கடைகளும் தங்களி டம் உருவாகும் குப்பைகளை மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை எனத் தரம் பிரித்து, தூய்மைப் பணியாளர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
சாலைகளிலும் பொது இடங்களிலும் குப்பைகளைக் கொட்டுவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
புதுச்சேரி நகராட்சி அதிகாரிகள் சண்டே மார்க்கெட் வியாபாரிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தி, குப்பைகளைத் தரம் பிரித்து ஒப்படைக்கும் நடைமுறையை முறையாக அமல்படுத்த வேண்டும். இதற்கான விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்த வேண்டும்.