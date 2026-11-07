கூவமாக மாறிய அரியாங்குப்பம் ஆற்றின் அவலம் துார்வாரி சுத்தம் செய்ய அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?
கூவமாக மாறிய அரியாங்குப்பம் ஆற்றின் அவலம் துார்வாரி சுத்தம் செய்ய அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?
UPDATED : நவ 04, 2026 12:05 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:03 PM
அரியாங்குப்பம்: வீட்டு கழிவுநீரை விடுவதால் சென்னை கூவம் போன்று மாறிவரும் அரியாங்குப்பம் ஆற்றின் தண்ணீர் மாறி வருகிறது.
வில்லியனுார் வழியாக வரும் சங்கராபரணி ஆற்றின் கிளை ஆறு, அரியாங்குப்பம் வழியாக செல்கிறது. மழை காலங்களில் இந்த ஆற்றின் வழியாக உபரி நீர் செல்லும் முக்கிய ஆறாக உள்ளது. தமிழக எல்லையான சந்திக்குப்பம் முதல் தேங்காய்த்திட்டு துறைமுக பகுதி வரை உள்ள ஆற்றின் இரு பகுதியில் உள்ள குடியிருக்கும் பகுதியில் இருந்து கழிவுநீர் ஆற்றில் விடப்படுகிறது.
இதனால், ஆற்றின் தண்ணீரின் தன்மை மாறி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது. சென்னை கூவம் ஆறு போல, அரியாங்குப்பம் ஆறு மாறியுள்ளது. இந்த தண்ணீரில் மீன்கள் உயிர் வாழ முடியாத நிலை உள்ளது.
முருங்கப்பாக்கம் கைவினை கிராமம் படகு குழாமில், சுற்றுலா வருபவர்கள் படகு சவாரி செய்யும் போது, மூக்கை பிடித்து கொண்டு செல்லும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த 50 ஆண்டுகளாக ஆறு துார் வாராமல் இருப்பதை இந்த தொகுதியில் இருந்த முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., பாஸ்கர் ஆற்றை துார் வாரி துாய்மை படுத்த வேண்டும் என சட்டசபையில் பேசினார். தற்போது உள்ள சுற்றுலா அமைச்சரிடம் கோரி மனு அளித்துள்ளார்.அரியாங்குப்பம் தொகுதியில் நீண்ட நாள் பிரச்னையாக இருக்கும் மாங்ரோ காடுகள் நிறைந்த ஆற்றை துார் வாரி சுத்தம் செய்ய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.