காமராஜர் வீடு வட்டி தள்ளுபடி திட்ட சலுகை நீட்டிக்கப்படுமா? காலக்கெடு முடிவடைவதால் பயனாளிகள் தவிப்பு
காமராஜர் வீடு வட்டி தள்ளுபடி திட்ட சலுகை நீட்டிக்கப்படுமா? காலக்கெடு முடிவடைவதால் பயனாளிகள் தவிப்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 08:26 AM
ADDED : நவ 02, 2026 07:06 PM
புதுச்சேரி: காமராஜர் நுாற்றாண்டு கல்வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி பெற்று வீடு கட்ட முடியாமல் போன பயனாளிகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட வட்டி தள்ளுபடி திட்டத்தின் காலக்கெடு இந்த மாதத்துடன் நிறைவடைகிறது. இதனால், இத்திட்டத்திற்கான கால அவகாசத்தை மேலும் ஓராண்டிற்கு நீட்டிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திட்டத்தின் பின்னணி:
ஏழை மக்களின் சொந்த வீட்டு கனவை நனவாக்கும் உயரிய நோக்கில், கடந்த 2003-04ம் நிதியாண்டில் முதல்வர் ரங்கசாமியால் இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. நகர மற்றும் கிராம அமைப்புத் துறையின் வழிகாட்டுதலின்படி, புதுச்சேரி குடிசை மாற்று வாரியம் இத்திட்டத்தை வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தி வருகிறது.
பயனாளிகள் நெருக்கடி:
இத்திட்டத்தின்கீழ் நிலப்பத்திரத்தை அடமானமாக வைத்து, மூன்று தவணைகளில் நிதியுதவி பெற்று பயனாளிகள் வீடு கட்ட வேண்டும். ஆனால் வறுமை மற்றும் குடும்பச் சூழ்நிலைகள் காரணமாக சில பயனாளிகளால் கட்டுமானப் பணிகளைத் தொடங்கவோ அல்லது நிறைவு செய்யவோ முடியவில்லை. விதிகளின்படி, பெற்ற நிதியை வட்டியுடன் திருப்புச் செலுத்தினால் மட்டுமே அடமான நிலப்பத்திரத்தை மீட்க முடியும் என்ற நிலை இருந்தது.
இதனால் அசலும் வட்டியும் பெருகி, நிலப்பத்திரத்தையும் மீட்க முடியாமல் பல குடும்பங்கள் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடிக்கு ஆளாகின. இப்பிரச்னை புதுச்சேரி சட்டசபையிலும் எம்.எல்.ஏக்களால் பலமுறை எதிரொலித்தது.
சிறப்பு வட்டி தள்ளுபடி:
மக்களின் சுமையைக் குறைக்கும் வகையில், புதுச்சேரி அரசு ஒருமுறை தளர்த்தப்பட்ட சிறப்புச் சலுகையை அறிவித்தது. அதன்படி, இத்திட்டத்தின் 6 கட்டங்களின் கீழ் கடன் பெற்று வீடு கட்டத் தவறியவர்கள், வட்டி முழுவதையும் ரத்து செய்துவிட்டு, அசல் தொகையுடன் அபராதமாக ரூ.3,000 மட்டும் சேர்த்து ஒரே தவணையாகச் செலுத்தி நிலப்பத்திரத்தை மீட்டுக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது.
அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டதில் இருந்து 6 மாத காலத்திற்குள் தொகையைச் செலுத்த வேண்டும் எனவும், தவறினால் சலுகை ரத்து செய்யப்பட்டு முழு வட்டியுடன் தொகை வசூலிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கள நிலவரம் வேறு:
இச்சலுகைக்கான அரசாணை கடந்த மே மாதம் பிறப்பிக்கப்பட்டு, ஜூன் மாதம் அமலுக்கு வந்தது. வரும் 30ம் தேதியுடன் இதற்கான 6 மாத காலக்கெடு நிறைவடைகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் மொத்தம் 8,618 பேர் கடன் பெற்றிருந்த நிலையில், இதுவரை 1,539 பேர் மட்டுமே வட்டி தள்ளுபடி திட்டத்தைப் பயன்படுத்தி நிலப்பத்திரத்தை மீட்டுள்ளனர். அதாவது 20 சதவீத பயனாளிகள் மட்டுமே இதுவரை பலன் அடைந்துள்ளனர்.
இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனாளிகள் மொத்தம் 41 கோடி ரூபாய் அசல் தொகையாக வாங்கியிருந்த நிலையில், அது வட்டியுடன் சேர்த்து 61 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்திருந்தது. இதில் 20 கோடி ரூபாய் வரை வட்டியைத் தள்ளுபடி செய்ய அரசு முன்வந்த நிலையிலும், இதுவரை 7 கோடி ரூபாய் மட்டுமே அரசுக்கு வசூலாகியுள்ளது. இன்னும் அரசுக்கு 34 கோடி ரூபாய் வர வேண்டி உள்ளது.
மக்களின் எதிர்பார்ப்பு:
இன்னமும் 80 சதவீத பயனாளிகளால் ஒரே தவணையில் பணத்தைத் திரட்டி செலுத்த முடியாத சூழல் நிலவுகிறது. எனவே, ஏழை மக்களின் வாழ்வாதாரத்தைக் கருத்தில் கொண்டும், அரசுக்கான நிலுவைத் தொகை முழுமையாக வசூலாகவும், இந்த வட்டி தள்ளுபடி திட்டத்திற்கான காலக்கெடுவை மேலும் ஓராண்டிற்கு நீட்டிக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் முதன்மையான கோரிக்கையாக உள்ளது.