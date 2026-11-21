சிங்கபூரில் வேலை உள்ளதாக கூறி பெண்ணிடம் ரூ. 74 ஆயிரம் மோசடி
சிங்கபூரில் வேலை உள்ளதாக கூறி பெண்ணிடம் ரூ. 74 ஆயிரம் மோசடி
UPDATED : நவ 21, 2026 05:34 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:30 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் 4 பேரிடம் சைபர் மோசடி கும்பல் ரூ.97 ஆயிரம் ஏமாற்றி உள்ளது.
முதலியார்பேட்டையை சேர்ந்த பெண் வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு தொடர்பான விளம்பத்தை பேஸ்புக்கில் பார்த்துள்ளார். அதில் இருந்த மொபைல் எண்ணை வாட்ஸ் ஆப் மூலம் தொடர்பு கொண்டு பேசியபோது, எதிர்முனையில் பேசிய மர்மநபர் சிங்கபூரில் வேலை வாய்ப்பு இருப்பதாகவும், அந்த வேலைக்கு விசா கட்டணம் செலுத்த வேண்டுமென கூறியுள்ளார்.
இதைநம்பி, மர்மநபருக்கு ரூ. 74 ஆயிரம் அனுப்பி ஏமாந்தார். இதுகுறித்து அப்பெண் சைபர் கிரைமில் அளித்த புகார், முதலியார்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
லாஸ்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர், மொபைல் எண்ணிற்கு, அடையாளம் தெரியாத எண்ணில் இருந்து மொபைல் செயலி வந்துள்ளது. அதனை தனது மொபைலில் பதிவிறக்கம் செய்தபோது, திடீரென அவரது கிரெடிட் கார்டில் இருந்து 17 ஆயிரத்து 719 ரூபாடய மர்மநபர்கள் எடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்த புகார் சைபர் கிரைம் மூலம் லாஸ்பேட்டை போலீசாருக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
மேட்டுப்பாளையத்தை சேர்ந்தவர், வங்கி கணக்கில் இருந்து மர்மநபர்கள் ரூ. 5 ஆயிரம் எடுத்துள்ளனர். இதுகுறித்த புகார் சைபர் கிரைம் மூலம் மேட்டுப்பாளையம் போலீசாருக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
குருமாம்பேட்டை சேர்ந்த பெண், பேஸ்புக்கில் ஆடை விற்பனை விளம்பரத்தை பார்த்து, ரூ.650 முன்பணம் செலுத்தி ஆர்டர் செய்து ஏமாந்தார். இதுகுறித்த புகார் சைபர் கிரைம் மூலம் மேட்டுப்பாளையம் போலீசாருக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இதுபோல், புதுச்சேரியில் 4 பேர் மோசடி கும்பலிடம் ரூ. 97 ஆயிரத்து 369 ஏமாந்துள்ளார்.