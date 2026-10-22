திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி பெண்ணிடம் ரூ.77 லட்சம் ரொக்கம், 15 சவரன் மோசடி: 3 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு
திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி பெண்ணிடம் ரூ.77 லட்சம் ரொக்கம், 15 சவரன் மோசடி: 3 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு
UPDATED : அக் 17, 2026 06:27 PM
ADDED : அக் 17, 2026 06:25 PM
புதுச்சேரி: திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி பெண்ணிடம் ரூ. 77 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் 15 சவரன் நகை மோசடி செய்த 3 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
புதுச்சேரி புதிய சாரம், நடுத் தெருவை சேர்ந்தவர் லாவண்யா, 33. திருமணமான இவர், சில ஆண்டுகளில் கணவரை விவகாரத்து செய்து விட்டு தனியாக வசித்தார்.
இந்நிலையில், அவரது தோழி மூலம் கடந்த 2022ம் ஆண்டு, திருப்பூர், காங்கேயம் ரோட்டைச் சேர்ந்த அப்துல் பாசித் என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது. பின், திருமணம் செய்து கொள்ளவதாக கூறி அப்துல் பாசித், லாவண்யாவுடன் ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்தார். அவர்களுக்கு பெண் குழந்தை ஒன்று பிறந்தது.
இந்நிலையில், லாவண்யாவை திருப்பூர் அழைத்து சென்ற அப்துல் பாசித், தனது தாய் பாத்திமா, தம்பி முகமது ரபிக் ஆகியோரை அறிமுகப்படுத்தியுடன், அங்கேயே சில மாதங்கள் தங்கி இருந்தனர்.
இதற்கிடையே, அப்துல் பாசித், லாவண்யாவிடம் விரைவில் முறைப்படி திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி, தங்களது வீட்டின் கட்டுமான பணிகளை முடிக்கவும், கடன்களை அடைக்கவும் பணம் கொடுக்கும்படி கேட்டு உள்ளார்.
இதைநம்பிய, லாவண்யா தனது வீட்டின் பாத்திரத்தை அடமானம் வைத்து, பல்வேறு தவணைகளாக ரூ. 77 லட்சம் ரொக்கம், 15 சவரன் நகை ஆகியோரை அப்துல் பாசித்திடம் கொடுத்தார்.
பணம் மற்றும் நகையை பெற்றுக் கொண்டு திருப்பூர் சென்ற அப்துல் பாசித் மீண்டும் லாவண்யாவை சந்திக்க வீட்டிற்கு வரவில்லை. அவரை பலமுறை தொடர்பு கொண்டும் எந்த தகவலும் கிடைக்காததால், சந்தேகமடைந்த லாவண்யா அப்துல் பாசித் குறித்து விசாரித்தார்.
அதில், அப்துல் பாசித் திருப்பூரில் வேறு ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, லாவண்யா திருப்பூர் சென்று அப்துல் பாசித்திடம் கேட்டபோது, அவர் தனது தாய், தம்பியுடன் இணைந்து தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி தாக்கினர்.
இதுகுறித்து லாவண்யா அளித்த புகாரின் பேரில், அப்துல் பாசித், அவரது தம்பி முகமது ரபிக், தாய் பாத்திமா ஆகியோர் மீது டி. நகர் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.