திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி பெண்ணிடம் ரூ.8.60 லட்சம் மோசடி
திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி பெண்ணிடம் ரூ.8.60 லட்சம் மோசடி
UPDATED : அக் 31, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:09 PM
புதுச்சேரி: திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி, பெண்ணிடம் ரூ.8.60 லட்சம் பெற்று ஏமாற்றிய காதலன் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
புதுச்சேரி, வேலன் நகரைச் சேர்ந்தவர் 30 வயது பெண்; பியூட்டி பார்லர் நடத்தி வருகிறார். இவர் தனது கணவரை விவாகரத்து செய்துவிட்ட நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்டம் ராயப்புதுப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த சதீஷ்குமார் என்பவருடன் இடையே பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அப்போது, அவரை திருமணம் செய்து கொள்வதாக உறுதி அளித்த சதீஷ்குமார், அவருடன் கடந்த 2022ம் ஆண்டு முதல் 4 ஆண்டுகள் ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், சதீஷ் தான் நடத்தி வரும் கெஸ்ட் ஹவுஸ் தொழிலில் நிதி நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறி, அப்பெண்ணிடம் வங்கி கடன் பெற்று தரும்படி கேட்டுள்ளார். இதைநம்பிய அவர், வங்கியின் மூலம் ரூ.7 லட்சத்து 60 ஆயிரம் மற்றும் தன்னிடம் இருந்த ரூ. 1 லட்சத்தை சேர்த்து மொத்தம் ரூ.8 லட்சத்து 60 ஆயிரத்தை சதீஷ்குமாரிடம் கொடுத்தார்.
இதற்கிடையே, அப்பெண் தன்னை முறைப்படி திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு சதீஷ்குமாரை வற்புறுத்தியபோது, சதீஷ்குமார் திருமணம் செய்ய மறுத்ததுடன், பணத்தையும் திரும்ப தராமல் ஏமாற்றி வந்தார்.
இதுகுறித்து அப்பெண் அளித்த புகாரின் பேரில், சதீஷ்குமார் மீது டி. நகர் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.