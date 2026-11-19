மகளிர் புற்றுநோய் பரிசோதனை: சிறப்பு பஸ் மருத்துவ முகாம் துவக்கம்
மகளிர் புற்றுநோய் பரிசோதனை: சிறப்பு பஸ் மருத்துவ முகாம் துவக்கம்
UPDATED : நவ 18, 2026 10:51 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:16 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி, இந்திராகாந்தி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மற்றம் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் மகளிர்களுக்கான புற்றுநோய் பரிசோதனை மற்றும் ஆரம்பகட்ட நோய் கண்டறியும் சிறப்பு பஸ் மருத்துவ முகாம் துவக்க நிகழ்ச்சி இன்று (நவ.,18) நடந்தது.
ரோட்டரி கிளப் ஆப் புதுச்சேரி விஷன், இன்னர்வீல் கிளப் ஆப் புதுச்சேரி காஸ்மோஸ் மற்றும் மணக்குள விநாயகர் மருத்துவக் கல்லுாரி மற்றும் மருத்துவமனை சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், சிறப்பு பஸ் மருத்துவ முகாமை அழகானந்தம் எம்.எல்.ஏ., துவக்கி வைத்தார்.
முகாமில், சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் செவ்வேள், மருத்துவ கல்லுாரி இயக்குநர் உதயசங்கர், டீன் ராமச்சந்திரா பட், மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் ஜோசப் ராஜேஷ், ரோட்டரி மாவட்ட கவர்னர் வைத்தியநாதன், திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் டாக்டர் வனஜா வைத்தியநாதன் மற்றும் ரோட்டரி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
தற்போது அதிக அளவில் மகளிர்களுக்கு புற்றுநோய் பாதிப்பு ஏற்படுவதை ஆரம்ப நிலையிலேயே தடுப்பதற்கான இந்த சிறப்பு பஸ்சில் அல்ட்ராசவுண்ட், மாமோகிராம், பாப் ஸ்மியர், கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதில், புற்றுநோய் உடல்நல பரிசோதனைகள் இலவசமாக செய்யப்படுகிறது.
இந்த சிறப்பு பஸ் மருத்துவ முகாம் சேவையை பயன்படுத்த 75024 22211, 99946 33387, 94433 61067 எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.