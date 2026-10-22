போலீஸ் பொய் வழக்கு போடுவதாக கூறி சேத்தியாத்தோப்பில் பெண்கள் சாலை மறியல்
போலீஸ் பொய் வழக்கு போடுவதாக கூறி சேத்தியாத்தோப்பில் பெண்கள் சாலை மறியல்
UPDATED : அக் 08, 2026 01:23 AM
ADDED : அக் 08, 2026 01:19 AM
சேத்தியாத்தோப்பு: போலீஸ் பொய் வழக்கு போடுவதாக கூறி, சேத்தியாத்தோப்பில் பெண்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
கடலுார் மாவட்டம், சோழதரம் போலீசார் நேற்று முன்தினம் இரவு ரோந்து சென்றனர். அப்போது, வெள்ளாற்றில் இருந்து மணல் கடத்தி வந்த இரு டிராக்டர் மற்றும் டிப்பர்களை பறிமுதல் செய்தனர். இதுதொடர்பாக போலீசார் வழக்கு பதிந்து, காவாலக்குடி சாந்தி நகரை சேர்ந்தவர் மதியழகன்,50; அவரது மகன் மதன்ராஜ், 20; ஆகியோரை நேற்று கைது செய்தனர்.
இதனைக் கண்டித்து சாந்தி நகரை சேர்ந்த 20க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் நேற்று மாலை 6:00 மணிக்கு, சென்னை–கும்பகோணம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில், சேத்தியாத்தோப்பு அள்ளூர் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, மதியழகன் மற்றும் அவரது மகன் மீது போலீசார், பொய் வழக்கு போட்டு கைது செய்ததாக கோஷமிட்டனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த டி.எஸ்.பி., ராமலிங்கம், இன்ஸ்பெக்டர்கள் எழிலரசி, கவிதா ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது, கைது செய்யப்பட்ட மதியழகன் மற்றும் அவரது மகனை விடுவித்தால் தான் மறியலை கைவிடுவோம் என கூறி மறியலை தொடர்ந்தனர். அதையடுத்து, மறியலில் ஈடுபட்ட பெண்களை வலுக்கட்டாயமாக வேனில் ஏற்றி போலீஸ் நிலையம் அனுப்பி வைத்துவிட்டு, போக்குவரத்து ஒழுங்குப்படுத்தினர்.
போலீஸ் நிலையம் அழைத்து சென்ற பெண்கள். இரவு 8:30 மணிக்கு விடுவிக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில் மணல் கடத்தல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மதியழகன் மற்றும் மதன்ராஜ் ஆகிய இருவரையும் நேற்று இரவு சோழதரம் போலீசார், கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.