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இளம்பெண் மானபங்கம்: போலீசார் விசாரணை

இளம்பெண் மானபங்கம்: போலீசார் விசாரணை

UPDATED : நவ 10, 2026 06:35 PM

ADDED : நவ 10, 2026 06:31 PM

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UPDATED : நவ 10, 2026 06:35 PM ADDED : நவ 10, 2026 06:31 PM

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புதுச்சேரி: மாகேவில் கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்த பெண் மானபங்கப்படுத்தியது குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் 30 வயது பெண். இவர், அதே பகுதியில் உள்ள ஒரு நகை கடையில் வேலை செய்து வருகிறார். இவர் கடந்த 2ம் தேதி உடல் நிலை சரியில்லாத காரணத்தால், வேலையில் இருந்து மதியம் விடுமுறை எடுத்து வந்தார். அப்போது அவரது கணவரின் நண்பரான கேரளம் மாநிலம், வெட்டிப்பீடிகை பகுதியை சேர்ந்த ரஜீஷ் என்பவர், அவரை மொபைல் போனில் மாகேவிற்கு உணவு சாப்பிட போகலாம் என, அழைத்துள்ளார்.

இதையடுத்து அப்பெண் அவருடன் மாகேவில் உள்ள தனியார் லாட்ஜில் இருந்துள்ளார். அப்பெண்ணை ரஜீஷ் மானபங்கப்படுத்தி, தாக்கினார். இது குறித்த புகாரின் பேரில் மாகே போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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