வில்லியனுார் ஆச்சார்யா கல்லுாரியில் இளையோர் பாராளுமன்றம் துவக்கம்
வில்லியனுார் ஆச்சார்யா கல்லுாரியில் இளையோர் பாராளுமன்றம் துவக்கம்
ADDED : நவ 21, 2026 07:28 PM
புதுச்சேரி: வில்லியனுார், ஆச்சார்யா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி சார்பில், மத்திய அரசின் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் ‘மேரா யுவ பாரத்’ அமைப்பின் சார்பில், இளையோர் பாராளுமன்றம் துவக்க விழா நடந்தது.
ஆச்சார்யா கல்விக் குழும மேலாண் இயக்குநர் அரவிந்தன் வழிகாட்டுதலின்படி, கல்லுாரி முதல்வர் உஷாதேவி குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தார். விருக் ஷா பாரத் அமைப்பின் இயக்குநர் குலோத்துங்கன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று பேசினார். வணிகவியல் துறை உதவிப் பேராசிரியர் உசேனா பேகம் வரவேற்றார்.
நாட்டு நலப்பணித் திட்ட அதிகாரி சதீஷ்குமார், மாநில இளையோர் நல அதிகாரி சுக்கா சலீம் ராஜு, அலுவலக அதிகாரி காயத்ரி, திட்ட அதிகாரி வேல்முருகன், என்.டி.டி.சி.பி., மாநில அதிகாரி சூரியகுமார், கஸ்துாரிபாய் மகளிர் கல்லுாரியின் உதவிப் பேராசிரியர் ராம்குமார், மை பாரத் அமைப்பின் சூழலியல் அதிகாரி சுதர்சன், புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் சந்தோஷ் மேத்யூ ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
இதில், “ஒரே இந்தியா – ஒரே தேர்தல்” என்ற தலைப்பில் நடந்த பேச்சுப் போட்டியில் மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று, பேச்சாற்றல், சிந்தனைத் திறன் மற்றும் விவாதத் திறனை வெளிப்படுத்தினர். அனைவருக்கும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
இந்த நிகழ்வின் மூலம் இளைய தலைமுறையினரிடையே அரசியல் விழிப்புணர்வு, தலைமைத்துவப் பண்பு, கருத்துப் பரிமாற்றத் திறன் மற்றும் சமூகப் பொறுப்புணர்வு ஆகியவற்றை வளர்ப்பதுடன், நாட்டின் ஜனநாயக நடைமுறைகள் மற்றும் தேசிய அளவிலான முக்கியப் பிரச்னைகள் குறித்து மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.