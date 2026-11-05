தொழிலாளி கொலை வழக்கு வாலிபருக்கு ஆயுள் தண்டனை: கடலுார் கோர்ட் தீர்ப்பு
தொழிலாளி கொலை வழக்கு வாலிபருக்கு ஆயுள் தண்டனை: கடலுார் கோர்ட் தீர்ப்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 11:53 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:49 AM
கடலுார்: தொழிலாளியை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த வாலிபருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து கடலுார் கோர்ட் தீர்ப்பு வழங்கியது.
கடலுார் மாவட்டம், பண்ருட்டி, கோட்லாம்பாக்கத்தை சேர்ந்தவர் சுப்ரமணி, 49; தொழிலாளி. இவரது மகள் சுபாஷினிக்கு வேலுார் மாவட்டம், காட்பாடியை சேர்ந்த மோகன் என்பவருடன் திருமணம் நடந்தது. கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கணவரை பிரிந்த சுபாஷினி, கடந்த 2023ம் ஆண்டு தந்தை வீட்டில் வசித்து வந்தார்.
பின்னர், ஈரோடு மாவட்டத்தில் தனியார் நுால் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு சென்றபோது, கும்பகோணம், திருப்பந்துறையை சேர்ந்த ரவி மகன் வெற்றி, 29; என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு, புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர். அந்த புகைப்படத்தை வைத்து சுபாஷினியை வெற்றி அடிக்கடி மிரட்டினார். சில நாட்கள் கழித்து சுபாஷினி மாயமானார்.
இதையடுத்து, சுப்ரமணி வீட்டிற்கு சுபாஷினி வந்திருக்கலாம் என நினைத்து, அதே ஆண்டு ஜூலை 2ம் தேதி இரவு 8:00 மணிக்கு சுப்ரமணி வீட்டிற்கு வந்த வெற்றி, சுபாஷினி எங்கே என்று கேட்டார்.
அப்போது இருவருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது. ஆத்திரமடைந்த வெற்றி, கத்தியால் குத்தியதில் பலத்த காயமடைந்த சுப்ரமணி இறந்தார்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், வெற்றியை கைது செய்த பண்ருட்டி புதுப்பேட்டை போலீசார், அவர் மீது, கடலுார் கூடுதல் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சரஸ்வதி, வெற்றி மீதான குற்றம் நிருபிக்கப்பட்டதால், அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து நேற்று தீர்ப்பளித்தார். இவ்வழக்கில், அரசு தரப்பில் தணிகைச்செல்வன் ஆஜரானார்.