பீர் பாட்டிலால் குத்தி வாலிபர் கொலை கடலுார் அருகே குற்றவாளி சுட்டுப்பிடிப்பு
பீர் பாட்டிலால் குத்தி வாலிபர் கொலை கடலுார் அருகே குற்றவாளி சுட்டுப்பிடிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:27 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:24 AM
கடலுார் அடுத்த பெரிய காட்டுப்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் பிரித்திவிராஜ், 26; இவர், தீபாவளியை முன்னிட்டு, அதே பகுதியை சேர்ந்த ராமன் மகன்கள் அருளரசன், 29; அன்பரசன் உள்ளிட்ட 10 பேருடன் நேற்று முன்தினம் இரவு அதே பகுதி சுடுகாட்டில் அமர்ந்து மது அருந்தினார். அப்போது பிரித்திவிராஜ், தனது நண்பர்களான அருளரசன், அன்பரசனை மரியாதை குறைவாக பேசியதாக தெரிகிறது. இதனால், அவர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டது. சக நண்பர்கள் சமாதானம் செய்து பிரத்திவிராஜை அனுப்பி வைத்தனர்.
அதையடுத்து, பிரித்திவிராஜ் வேறு நண்பர் ஒருவருடன் சுடுகாடு அருகே கட்டடம் ஒன்றில் அமர்ந்து மது அருந்தியுள்ளார். இதையறிந்த அருளரசன், அன்பரசன் இருவரும் அங்கு சென்று, பிரித்திவிராஜிடம் தகராறு செய்து, கீழே கிடந்த பீர் பாட்டிலை உடைத்து, சரமாரியாக குத்தி பிரத்திவிராஜை கொலை செய்துவிட்டு தப்பிச் சென்றனர்.
தகவலறிந்த ரெட்டிச்சாவடி போலீசார் விரைந்து சென்று பிரத்திவிராஜ் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக கடலுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அதையடுத்து, புதுக்கடை பகுதியில் பதுங்கியிருந்த கொலையாளிகளை சுற்றி வளைத்தனர். அதில் அன்பரசனை மட்டும் போலீசார் கைது செய்த நிலையில், அருளரசன் பைக்கில் தப்பி சென்றார். அவரை விரட்டி சென்ற போலீசார், கடலுார் சாவடியில் உள்ள சோதனை சாவடி அருகே டி.எஸ்.பி., கவிநிலவன், இன்ஸ்பெக்டர் இளவரசி, சப் இன்ஸ்பெக்டர் முகிலரசு மற்றும் போலீசார் சுற்றி வளைத்தனர். அப்போது, அருளரசன் தான் வைத்திருந்த கத்தியால் சப் இன்ஸ்பெக்டர் முகிலரசனை கையில் வெட்டிவிட்டு தப்பிச் செல்ல முயன்றார். உடன் இன்ஸ்பெக்டர் இளவரசி தனது துப்பாக்கியால் அருளரசன் கால் முட்டியில் சுட்டார். இதில் அருளரசன் கீழே விழுந்தார்.
உடன் போலீசார், கத்தி வெட்டில் படுகாயமடைந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் முகிலரசன், துப்பாக்கி சூட்டில் காயமடைந்த அருளரசன் இருவரையம் மீட்டு கடலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
தகவலறிந்த எஸ்.பி., விவேகானந்த சுக்லா, சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தியதுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் முகிலரசனை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.
இதுகுறித்து ரெட்டிச்சாவடி போலீசார் வழக்கு பதிந்து அருளசரன், அன்பரசன் இருவரையும் கைது செய்தனர்.