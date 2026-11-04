பாட்மின்டன்: அரையிறுதியில் தான்வி: யூத் ஒலிம்பிக் போட்டியில்
பாட்மின்டன்: அரையிறுதியில் தான்வி: யூத் ஒலிம்பிக் போட்டியில்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:27 PM
தாகர்: யூத் ஒலிம்பிக் பாட்மின்டனில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய முதல் இந்திய வீராங்கனை ஆனார் தான்வி பத்ரி.
யூத் ஒலிம்பிக் நான்காவது சீசன், செனகலில் நடக்கிறது. 205 நாடுகளில் இருந்து 2,654 இளம் நட்சத்திரங்கள் களமிறங்கியுள்ளனர். இந்தியா சார்பில் 6 வீரர், 11 வீராங்கனைகள் என 17 பேர், 11 விளையாட்டில் பங்கேற்கின்றனர். பெண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதியில் இந்தியாவின் தான்வி பத்ரி, தாய்லாந்தின் குங்கயேவை எதிர்கொண்டார்.
இதில் தான்வி, 21–17, 21–13 என்ற நேர் செட்டில் வெற்றி பெற்று, அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். யூத் ஒலிம்பிக் பாட்மின்டன், அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய முதல் இந்திய வீராங்கனை, பிரனாய், லக்சயா செனுக்கு அடுத்த மூன்றாவது இந்தியர் ஆனார் தான்வி. இதில் ஜப்பானின் யுஜுனோ வடனபேவை சந்திக்க உள்ளார்.
ஆண்கள் ஒற்றையர் காலிறுதியில் இந்தியாவின் தேவ் ரூபரெலியா, 22–24, 10–21 என சீனாவின் ஹாங்கிடம் தோல்வி யடைந்தார்.
பைனலில் தினிதி
பெண்களுக்கான 200 மீ., நீச்சல் ‘மெட்லே’ பிரிவில் தகுதிச்சுற்று நடந்தது. இந்தியா சார்பில் தினிதி தேசிங்கு பங்கேற்றார். இவர், 2 நிமிடம், 28.00 வினாடி நேரத்தில் வந்து, 4வது இடம் பெற்றார். ஒட்டுமொத்தமாக 6 வது இடம் பிடித்து பைனலுக்குள் நுழைந்தார். இதில் 5வது இடம் (2:23.88) பிடித்து ஏமாற்றினார்.
இதுவரை இந்தியா 1 வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என மூன்று பதக்கம் வென்றுள்ளது.