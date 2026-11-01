சிந்து, லக்சயா 'சாம்பியன்'! ஹைலோ ஓபன் பாட்மின்டனில்
சிந்து, லக்சயா 'சாம்பியன்'! ஹைலோ ஓபன் பாட்மின்டனில்
UPDATED : நவ 01, 2026 10:43 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:36 PM
சார்புருக்கன்: ஹைலோ ஓபன் ஒற்றையரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனையானார் சிந்து.
ஜெர்மனியில், 'சூப்பர் 500' அந்தஸ்து பெற்ற ஹைலோ ஓபன் பாட்மின்டன் தொடர் நடந்தது. இதன் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு பைனலில், உலகின் 'நம்பர்-8' இந்தியாவின் சிந்து, 25வது இடத்தில் உள்ள டென்மார்கின் லைன் ஹோஜ்மார்க் மோதினர். முதல் செட்டை 21-12 எனக் கைப்பற்றிய சிந்து, இரண்டாவது செட்டை 21-14 என வென்றார்.
மொத்தம் 39 நிமிடம் நீடித்த போட்டியில் அசத்திய சிந்து 21-12, 21-14 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று இத்தொடரில் முதல் முறையாக சாம்பியன் ஆனார். இது, நடப்பு ஆண்டில் சிந்து வென்ற 2வது பட்டம். கடந்த ஜூலை மாதம் ஜப்பான் ஓபனில் கோப்பை வென்றிருந்தார்.
லக்சயா அபாரம்: ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு பைனலில் இந்தியாவின் லக்சயா சென், இந்தோனேஷியாவின் ஜோனாதன் கிறிஸ்டி மோதினர். இதில் லக்சயா சென் 21-17, 21-10 என வெற்றி பெற்று 2வது முறையாக சாம்பியன் ஆனார். இதற்கு முன் 2019ல் கோப்பை வென்றிருந்தார்.