சிந்து சாம்பியன்: ஜப்பான் ஓபன் பாட்மின்டனில்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:33 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:33 PM
டோக்கியோ: ஜப்பான் ஓபன் பாட்மின்டன் ஒற்றையரில் இந்திய வீராங்கனை சிந்து சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார்.
ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில், 'சூப்பர்-750' அந்தஸ்து பெற்ற ஜப்பான் ஓபன் பாட்மின்டன் தொடர் நடந்தது. பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு பைனலில், உலகின் 'நம்பர்-10' இந்தியாவின் சிந்து, நடப்பு உலக சாம்பியனும், உலகின் 'நம்பர்-3' ஜப்பானின் அகானே யமாகுச்சி மோதினர்.
முதல் செட்டை 21-17 எனக் கைப்பற்றிய சிந்து, இரண்டாவது செட்டையும் 21-17 என வென்றார். மொத்தம் 50 நிமிடம் நீடித்த போட்டியில் அசத்திய சிந்து 21-17, 21-17 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, இத்தொடரில் முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
ஜப்பான் ஓபனில் சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச் சென்ற முதல் இந்தியரான சிந்து, 'சூப்பர்-750' அந்தஸ்து பெற்ற தொடரில் தனது முதல் பட்டத்தை கைப்பற்றினார். தவிர, 19 மாதங்களுக்கு பின் தனது முதல் பட்டம் வென்றார் சிந்து. கடைசியாக 2024ல் புனேயில் நடந்த சையது மோடி சர்வதேச பாட்மின்டனில் கோப்பை வென்றிருந்தார்.
சிந்து கூறுகையில், ''ஜப்பான் ஓபனில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதில் மகிழ்ச்சி. இந்த வெற்றி மிகுந்த நம்பிக்கை அளிக்கிறது. பயிற்சியாளர், குடும்பத்தினர், ரசிகர்கள் என அனைவருக்கும் நன்றி,'' என்றார்.