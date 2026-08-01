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பைனலில் தான்வி சர்மா: தைபே ஓபன் பாட்மின்டனில்

பைனலில் தான்வி சர்மா: தைபே ஓபன் பாட்மின்டனில்

ADDED : ஆக 01, 2026 10:55 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 10:55 PM

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தைபே சிட்டி: தைபே ஓபன் பாட்மின்டன் பைனலுக்கு இந்திய வீராங்கனை தான்வி சர்மா முன்னேறினார். மற்றொரு இந்திய வீராங்கனை உன்னதி ஹூடா அரையிறுதியில் தோல்வியடைந்தார்.

சீனதைபேயில், 'சூப்பர் 300' அந்தஸ்து பெற்ற தைபே ஓபன் பாட்மின்டன் தொடர் நடக்கிறது. பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதியில், இந்தியாவின் தான்வி சர்மா, சீனதைபேயின் யு-ஹசுன் ஹுவாங் மோதினர். முதல் செட்டை 21-17 எனக் கைப்பற்றிய தான்வி, இரண்டாவது செட்டை 21-11 என வென்றார். மொத்தம் 33 நிமிடம் நீடித்த போட்டியில் அசத்திய தான்வி சர்மா 21-17, 21-11 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று பைனலுக்குள் நுழைந்தார்.

மற்றொரு அரையிறுதியில் இந்தியாவின் உன்னதி ஹூடா, வியட்நாமின் துய் லின் நுகுயென் மோதினர். இதில் ஏமாற்றிய உன்னதி ஹூடா 15-21, 18-21 என தோல்வியடைந்தார்.

பைனலில் தான்வி சர்மா, துய் லின் நுகுயென் மோதுகின்றனர்.

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