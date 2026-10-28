அபிஷேக் சர்மா ‘நம்பர்–1’: ஐ.சி.சி., ‘டி–20’ தரவரிசையில்
அபிஷேக் சர்மா ‘நம்பர்–1’: ஐ.சி.சி., ‘டி–20’ தரவரிசையில்
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 09:15 PM
துபாய்: ஐ.சி.சி., ‘டி–20’ பேட்டர் தரவரிசையில் இந்தியாவின் அபிஷேக் சர்மா முதலிடத்துக்கு முன்னேறினார்.
சர்வதேச ‘டி–20’ போட்டியில் சிறந்து விளங்கும் வீரர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.,) துபாயில் வெளியிட்டது. பேட்டர் தரவரிசையில் இந்தியாவின் அபிஷேக் சர்மா, 897 புள்ளிகளுடன் 2வது இடத்தில் இருந்து ‘நம்பர்–1’ இடத்தை கைப்பற்றினார். சமீபத்தில் முடிந்த நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 3வது ‘டி–20’ போட்டியில், 38 பந்தில் 113 ரன் விளாசினார் அபிஷேக்.
காயம் காரணமாக நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2, 3வது ‘டி–20’ போட்டியில் இருந்து விலகிய மற்றொரு இந்திய வீரர் இஷான் கிஷான் (866 புள்ளி) முதலிடத்தில் இருந்து 3வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார். பாகிஸ்தானின் பர்ஹான் (883) 2வது இடத்துக்கு முன்னேறினார். இந்திய ‘டி–20’ கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் (758) 4வது இடத்தில் இருந்து 9வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார்.
யான்சென் முதலிடம்
டெஸ்ட் பவுலர் தரவரிசையில் தென் ஆப்ரிக்காவின் மார்கோ யான்சென் (876 புள்ளி) 6வது இடத்தில் இருந்து ‘நம்பர்–1’ இடத்தை தட்டிச் சென்றார். முதலிடத்தில் இருந்த ஆஸ்திரேலியாவின் மிட்செல் ஸ்டார்க், 2வது இடத்தை (தலா 861 புள்ளி) நியூசிலாந்தின் மாட் ஹென்றியுடன் பகிர்ந்து கொண்டார். தவிர, டெஸ்ட் ‘ஆல்–ரவுண்டர்’ தரவரிசையிலும் மார்கோ யான்சென் (451 புள்ளி), முதலிடத்தை கைப்பற்றினார். இந்தியாவின் ரவிந்திர ஜடேஜா (422) 2வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார்.