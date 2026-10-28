சஞ்சு சாம்சன் செய்த தியாகம்: அபிஷேக் சர்மா நெகிழ்ச்சி
சஞ்சு சாம்சன் செய்த தியாகம்: அபிஷேக் சர்மா நெகிழ்ச்சி
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 09:44 PM
வெலிங்டன்: ‘‘அணியின் நலனுக்காக, துவக்க வீரருக்கான இடத்தை விட்டுக்கொடுத்தது சஞ்சு சாம்சன் செய்த தியாகம்,’’ என, இந்தியாவின் அபிஷேக் சர்மா தெரிவித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி, ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ‘டி–20’ தொடரில் பங்கேற்கிறது. வெலிங்டனில் நடந்த 3வது போட்டியில், வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி தொடரை 3–0 என கைப்பற்றி முன்னிலை பெற்றது.
இத்தொடரின் முதல் இரு போட்டியில் துவக்க வீரராக சஞ்சு சாம்சன் களமிறங்கினார். 3வது போட்டியில் அணியின் நலனுக்காக இவர், மூன்றாவது இடத்தில் களமிறங்கினார். அபிஷேக் சர்மாவுடன் இணைந்து, இளம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி துவக்கம் தந்தார். இதில் அபிஷேக் சர்மா, 38 பந்தில் 113 ரன், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, 19 பந்தில் 45 ரன் குவித்தனர். இந்த ஜோடியின் மின்னல் வேக ரன் குவிப்பு கைகொடுக்க, இந்திய அணியின் வெற்றி எளிதானது.
இதுகுறித்து அபிஷேக் கூறுகையில், ‘‘முதலிரண்டு போட்டியில் துவக்க வீரராக வந்த சஞ்சு சாம்சன், மூன்றாவது போட்டியில் சகவீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்காக 3வது இடத்தில் களமிறங்கினார்.
பேட்டிங் வரிசையில் தனக்கு பிடித்தமான இடத்தை விட்டுக்கொடுப்பது எளிதானதல்ல. இது, சஞ்சு சாம்சனின் பெருந்தன்மையை காண்பிக்கிறது. சகவீரர்கள் சுயநலமின்றி இருப்பதால் தான், சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் இந்தியா சிறந்த அணியாக வலம் வர முடிகிறது. போட்டியில் வைபவ் விளையாடிய விதம் பாராட்டுக்குரியது. இவர் சந்தித்த முதல் பந்தில் இருந்து ஆக்ரோஷமாக விளையாடினார். இது, எனக்கும் ஊக்கமாக இருந்தது,’’ என்றார்.