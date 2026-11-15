அர்ஷ்தீப் ‘வேகம்’... இந்தியா அமோகம்: அடிச்சாச்சு கோப்பை யோகம்
அர்ஷ்தீப் ‘வேகம்’... இந்தியா அமோகம்: அடிச்சாச்சு கோப்பை யோகம்
ADDED : நவ 15, 2026 10:06 PM
மவுன்ட் மவுன்கனுய்: ஐந்தாவது ஒருநாள் போட்டியில் அர்ஷ்தீப் சிங் உள்ளிட்ட பவுலர்கள் பட்டையை கிளப்ப, இந்திய அணி 22 ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. தொடரை 3–1 என வென்று, கோப்பை கைப்பற்றியது.
நியூசிலாந்து சென்ற இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்றது. முதல் நான்கு சவால் முடிவில், இந்தியா ௨–௧ என முன்னிலை பெற்றது. ஐந்தாவது போட்டி நேற்று (நவ. 15), மவுன்ட் மவுன்கனுய், பே ஓவல் மைதானத்தில் நடந்தது.
யாஷ் தாகூர் அறிமுகம்
குல்தீப் யாதவ் நீக்கப்பட்டு, ஒருநாள் அரங்கில் இந்தியா சார்பில் 267வது வீரராக கோல்கட்டாவை சேர்ந்த ‘வேகப்புயல்’ யாஷ் தாகூர், 27, அறிமுகமானார். குர்னுார் பிராருக்கு பதில் சிராஜ் இடம் பெற்றார். ‘டாஸ்’ வென்ற நியூசிலாந்து கேப்டன் சான்ட்னர், ‘பவுலிங்’ தேர்வு செய்தார்.
‘பேட்டிங்’ தடுமாற்றம்
இந்திய அணி பேட்டிங்கில் தடுமாறியது. மாத்யூ பிஷர் ‘வேகத்தில்’ அனுபவ ரோகித் சர்மா (7), கோலி (5) நடையை கட்டினர். டபி பந்தில் ருதுராஜ் (18) அவுட்டாக, 8.1 ஓவரில் 34/3 ரன் எடுத்து தவித்தது. கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், 22 ரன் எடுத்தார். அக்சர் படேல் (46), நமன் திர் (22) ஓரளவு கைகொடுத்தனர். சான்ட்னர் ஓவரில் (36வது), அகிப் நபி (5), யாஷ் தாகூர் (0) சிக்கினர். தனிநபராக அசத்திய இஷான் கிஷான், டபி ஓவரில் 2 சிக்சர் விளாசினார். இஷான் 46 ரன்னுக்கு வெளியேற, சிக்கல் ஏற்பட்டது.
கடைசி விக்கெட்டுக்கு அர்ஷ்தீப்–சிராஜ் 26 ரன் சேர்த்து கைகொடுத்தனர். டபி ஓவரில் அர்ஷ்தீப், 2 சிக்சர் அடித்தார். மறுபக்கம் சான்ட்னர் ஓவரில் சிராஜ் ஒரு சிக்சர், பவுண்டரி விளாச, இந்தியா 200 ரன்னை கடந்தது. அர்ஷ்தீப், 14 ரன்னுக்கு (4 பந்து, 2x6) வெளியேறினார். இந்திய அணி 42.1 ஓவரில் 209 ரன்னுக்கு சுருண்டது. சிராஜ் (14) அவுட்டாகாமல் இருந்தார்.
‘பவுலிங்’ அபாரம்
சுலப இலக்கை துரத்திய நியூசிலாந்து அணிக்கு இந்திய பவுலர்கள் ‘செக்’ வைத்தனர். சிராஜ் பந்தில் செய்பர்ட் (14) வீழ்ந்தார். அர்ஷ்தீப் சிங் ‘வேகத்தில்’ வில் யங் (22), நிக் கெல்லி (24) ‘பெவிலியன்’ திரும்பினார். சிராஜ், மணிக்கு 135 கி.மீ., வேகத்தில் வீசிய பந்தில் ஆலன் (1) போல்டாக, 21.3 ஓவரில் 83/4 ரன் எடுத்து தத்தளித்தது. பிரேஸ்வெல், 19 ரன் எடுத்தார். டீன் பாக்ஸ்கிராப்டை (31) போல்டாக்கிய யாஷ் தாகூர், ஒருநாள் அரங்கில் தனது முதல் விக்கெட்டை பெற்றார். சான்ட்னர், 34 ரன்னுக்கு கிளம்ப, இந்திய ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்தனர். அர்ஷ்தீப் பந்தில் கிறிஸ்டியன் கிளார்க் (16) அவுட்டானார். அக்சர் படேல் ‘சுழலில்’ டபி (9), டிக்னர் (14) சிக்கினர். நியூசிலாந்து அணி 48.1 ஓவரில் 187 ரன்னுக்கு ஆல் அவுட்டாகி தோல்வி அடைந்தது.
ஆட்டநாயகன் விருதை அர்ஷ்தீப் சிங் (14 ரன், 3/30), தொடர் நாயகன் விருதை குர்னுார் பிரார் (3 இன்னிங்ஸ், 9 விக்.,) வென்றனர்.
இரு அணிகள் மோதும் முதல் டெஸ்ட், நவ. 19ல் வெலிங்டனில் துவங்குகிறது.
சுருக்கமான ஸ்கோர்
இந்தியா 209 (42.1 ஓவர்)
பேட்டிங்
இஷான் | 46(58)
அக்சர் | 46(55)
பவுலிங்
டபி | 3/60 (8.1 ஓவர்)
சான்ட்னர் | 3/47 (10 ஓவர்)
நியூசிலாந்து | 187 (48.1 ஓவர்)
பேட்டிங்
பாக்ஸ்கிராப்ட் | 31(42)
சான்ட்னர் | 24(31)
பவுலிங்
அர்ஷ்தீப் | 3/30 (10 ஓவர்)
சிராஜ் | 2/50 (10 ஓவர்)
ரிசல்ட்: இந்தியா வெற்றி (22 ரன்)
சூப்பர் ‘சிக்சர்’
நேற்று பேட்டிங்கிலும் மிரட்டிய அர்ஷ்தீப் சிங், ஒருநாள் அரங்கில் 11வது இடத்தில் களமிறங்கி, சந்தித்த முதல் பந்தையே (டபி, 40.4) சிக்சருக்கு அனுப்பிய மூன்றாவது இந்திய வீரரானார். முதல் இரு இடங்களில் வெங்கடேஷ் பிரசாத் (இயான் ஹார்வி பந்து, ஆஸி., 2000, நைரோபி), பும்ரா (பாட் கம்மின்ஸ் பந்து, ஆஸி., மொஹாலி, 2019) உள்ளனர்.
* 11வது வீரராக களமிறங்கி ஒரு போட்டியில் அதிக சிக்சர் விளாசிய இந்திய வீரர்களில் முதலிடத்தை (தலா இரு சிக்சர்) வெங்கடேஷ் பிரசாத் (எதிர், பாக்., 1996, டொரான்டோ), ஷமி (எதிர், இலங்கை, 2014, பதுல்லா) உடன் பகிர்ந்து கொண்டார் அர்ஷ்தீப்.
முற்றுப்புள்ளி
ஒருநாள் அரங்கில், நியூசிலாந்துக்கு எதிராக, குறைந்த இலக்கை நிர்ணயித்து இந்தியா வென்றதில் நேற்றைய போட்டி (210 ரன் ) மூன்றாவது இடம் பிடித்தது. முதல் இரு இடங்களில் 163 ரன் (பெர்த், 1980), 190 ரன் (லான்செஸ்டன், 1986) உள்ளன.
* நியூசிலாந்து அணி, சொந்த மண்ணில் 7 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து 11 இரு தரப்பு ஒருநாள் தொடர்களை (2019–2025) வென்றது. இந்த வெற்றிநடைக்கு நேற்று இந்தியா முற்றுப்புள்ளி வைத்தது.
பவுலர்கள் ஆதிக்கம்
இந்திய அணி கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் கூறுகையில்,‘‘சட்டென மாறும் நியூசிலாந்து வானிலையை சமாளித்து இந்திய அணி ‘டி–20’, ஒருநாள் தொடரை வென்றது பெரிய சாதனை. ஒட்டுமொத்த தொடரும் பேட்டர்களுக்கானது அல்ல. பவுலர்கள் தான் ஆதிக்கம் செலுத்தினர். ஐந்தாவது ஒருநாள் போட்டியில், நமது பவுலர்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு சாதித்தனர். இந்த தொடரை, 2027ல் தென் ஆப்ரிக்காவில் நடக்க உள்ள உலக கோப்பைக்கான (50 ஓவர்) ஒத்திகையாக கருத முடியாது. நியூசிலாந்துடன் ஒப்பிடுகையில் தென் ஆப்ரிக்க வானிலை முற்றிலும் மாறுபட்டது,’’என்றார்.
‘ரோ–கோ’ எப்படி
ஒருநாள் தொடரில் அனுபவ ரோகித் சர்மா (4 இன்னிங்ஸ் 30 ரன்), கோலி முத்திரை பதிக்க தவறினர். இந்த தொடரில் அரைசதம் கடந்த ஒரே இந்திய வீரரான கோலி, அதிக ரன் எடுத்த நமது வீரர்களில் முதலிடம் (86 ரன்) பிடித்தார். மற்ற இந்திய பேட்டர்களும் பெரிய அளவில் சோபிக்கவில்லை.