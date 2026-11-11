பஞ்சாப் அணியில் பாண்ட்யா: மும்பைக்கு சென்றார் அர்ஷ்தீப் சிங்
பஞ்சாப் அணியில் பாண்ட்யா: மும்பைக்கு சென்றார் அர்ஷ்தீப் சிங்
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 07:23 PM
புதுடில்லி: கிரிக்கெட் லீக் தொடரில் மும்பை அணி கேப்டனாக இருந்த ஹர்திக் பாண்ட்யா, ‘டிரேடிங்’ முறையில் பஞ்சாப் அணியில் இணைந்தார். பஞ்சாப்பின் அர்ஷ்தீப் சிங், மும்பைக்கு சென்றார்.
கிரிக்கெட் லீக் 20வது சீசனுக்கான (2027) வீரர்கள் ‘மினி’ ஏலம், வரும் டிச. 16ல் கோவாவில் நடக்கவுள்ளது. இதற்கு முன்னதாக, ஒவ்வொரு அணிகளும், மற்ற அணிகளில் இருந்து, ‘டிரேடிங்’ முறையில் வீரர்களை மாற்றிக்கொண்டு வருகின்றன. இறுதியாக, தக்கவைக்கப்பட்ட, விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்களின் பட்டியல், வரும் நவ. 17ல் வரவுள்ளது.
இதன்படி, கடந்த முறை ரூ. 16.35 கோடிக்கு மும்பை அணி ஒப்பந்தம் செய்திருந்த ‘ஆல்–ரவுண்டர்’ ஹர்திக் பாண்ட்யாவை, ரூ. 18 கோடி கொடுத்து, பஞ்சாப் அணி வாங்கியது. இவர், வரும் சீசனில் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் தலைமையில் விளையாட உள்ளார். மறுபக்கம் பஞ்சாப் அணியில் இருந்து வேகப்பந்துவீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங், அதே தொகை்கு (ரூ. 18 கோடி) மும்பை அணிக்கு சென்றார்.
இதன்மூலம் கிரிக்கெட் லீக் வரலாற்றில் ‘டிரேடிங்’ முறையில் அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட வீரர்கள் வரிசையில் சஞ்சு சாம்சனுடன் இணைந்தார் ஹர்திக் பாண்ட்யா. கடந்த சீசனில் சென்னை அணி ரூ. 18 கோடிக்கு சஞ்சு சாம்சனை, ராஜஸ்தான் அணியிடம் இருந்து வாங்கியது.