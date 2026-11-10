160 ரன் விளாசிய ஆர்யவிர் சேவக்: அரையிறுதியில் இளம் இந்தியா
160 ரன் விளாசிய ஆர்யவிர் சேவக்: அரையிறுதியில் இளம் இந்தியா
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:03 PM
அல் அமராத்: ஆசிய கோப்பை (19 வயது) தொடரின் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது இந்தியா. நேற்று தனது கடைசி லீக் போட்டியில் 70 ரன்னில், எமிரேட்சை வீழ்த்தியது. சேவக் மகன் ஆர்யவிர், 160 ரன் விளாசினார்.
ஓமனில், 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் (50 ஓவர்) 13வது சீசன் நடக்கிறது. மொத்தம் 8 அணிகள் இரு பிரிவுகளாக, லீக் முறையில் பங்கேற்கின்றன. ‘ஏ’ பிரிவில் இந்தியா, நேபாளம், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், பாகிஸ்தான், ‘பி’ பிரிவில் இலங்கை, வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான், மலேசியா அணிகள் இடம் பெற்றன.
இந்திய அணி நேற்று தனது மூன்றாவது, கடைசி லீக் போட்டியில், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சை எதிர்கொண்டது. ‘டாஸ்’ வென்ற எமிரேட்ஸ் அணி, பீல்டிங் தேர்வு செய்தது.
ஆர்யவிர் அபாரம்
இந்திய அணிக்கு கேப்டன் லக்சயா ராஜ்சந்தானி (17), சேவக் மகன் ஆர்யவிர் ஜோடி துவக்கம் கொடுத்தது. வினீத் 69 பந்தில் 67 ரன் எடுத்தார். ஆர்யவிர், 131 பந்தில் சதம் அடித்தார். இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு 193 ரன் சேர்த்த போது, ஆர்யவிர், 160 ரன்னுக்கு (168 பந்து, 17x4, 7x6) அவுட்டானார். டிராவிட் மகன் அன்வே (12) ஏமாற்றினார். இந்திய அணி 50 ஓவரில் 309/7 ரன் குவித்தது.
கடின இலக்கைத் துரத்திய எமிரேட்ஸ் அணிக்கு கேப்டன் அயான் மிஸ்பா (27), ஜைனுல்லா (16), கிரண் ராய் (29) என வரிசையாக அதிர்ச்சி கொடுத்தனர். ‘மிடில் ஆர்டரில்’ நுாருல்லா (39) ஆறுதல் தந்தார். எமிரேட்ஸ் அணி 50 ஓவரில் 239 ரன்னில் ஆல் அவுட்டானது. இந்தியா சார்பில் இஷான் 4 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.
மூன்று போட்டியில் 2ல் வென்ற இந்திய அணி, 4 புள்ளியுடன் பட்டியலில் இரண்டாவது இடம் பிடித்து, அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. நாளை நடக்கும் அரையிறுதியில் இந்தியா, ‘பி’ பிரிவில் முதலிடம் பிடித்த ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் மோத உள்ளன.