ஹார்மர் 'சுழலில்' சுருண்டது ஆஸி.,: கோப்பை வென்றது தென் ஆப்ரிக்கா
ஹார்மர் 'சுழலில்' சுருண்டது ஆஸி.,: கோப்பை வென்றது தென் ஆப்ரிக்கா
UPDATED : நவ 01, 2026 04:13 PM
ADDED : நவ 01, 2026 03:06 PM
கேப்டவுன்: கேப்டவுன் டெஸ்டில், தென் ஆப்ரிக்க சுழற்பந்துவீச்சாளர் ஹார்மர் வலையில் சிக்கிய ஆஸ்திரேலியா 111 ரன்னில் சுருண்டு தோல்வியடைந்தது. 176 ரன் வித்தியாசத்தில் வென்ற தென் ஆப்ரிக்கா, தொடரை 2-1 என கைப்பற்றியது.
தென் ஆப்ரிக்கா சென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்றது. முதல் இரு டெஸ்ட் முடிவில் தொடர் 1-1 என சமனில் இருந்தது.
மூன்றாவது, கடைசி டெஸ்ட், கேப்டவுனில் நடந்தது. முதல் இன்னிங்சில் தென் ஆப்ரிக்கா 329/10, ஆஸ்திரேலியா 429/10 ரன் எடுத்தன.
முதல் இன்னிங்சில் 100 ரன் பின்தங்கிய போதும், சிறப்பாக செயல்பட்ட தென் ஆப்ரிக்க அணி, நான்காவது நாள் முடிவில், இரண்டாவது இன்னிங்சில் 387/10 ரன்னில் ஆல் அவுட்டானது.
நேற்று ஐந்தாவது, கடைசி நாள் ஆட்டம் (90 ஓவர்) நடந்தது. ஆஸ்திரேலிய அணி, இரண்டாவது இன்னிங்சில் 288 ரன் எடுத்தால் வெற்றி என களமிறங்கியது.
ஹார்மர் அபாரம்
ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு மாட் ரென்ஷா, டிராவிஸ் ஹெட் ஜோடி துவக்கம் தந்தது. மறுபக்கம் முதல் ஓவரை வீசிய ரபாடா, 3வது பந்தில் ரென்ஷா (0), கடைசி பந்தில் லபுசேனை (4) வெளியேற்றினார். தொடர்ந்து மிரட்டிய ரபாடா, ஹெட்டையும் (14) அவுட்டாக்கினார். இங்லிஸ் (4) ரன் அவுட்டானார்.
தன் பங்கிற்கு சுழலில் அசத்தினார் ஹார்மர். அலெக்ஸ் கேரி (2), கூப்பர் (0), ஸ்டார்க்கை (0) என வரிசையாக திருப்பி அனுப்பினார். நீண்ட நேரம் தாக்குப்பிடித்த கிரீனை (27 ரன், 110 பந்து), ஹார்மர் போல்டாக்கினார். தொடர்ந்து அசத்திய ஹார்மர், கம்மின்ஸ் (11), ஹேசல்வுட்டை (0) அவுட்டாக்கினார்.
ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டாவது இன்னிங்சில் 111 ரன்னில் சுருண்டு தோற்றது. லியான் (33) அவுட்டாகாமல் இருந்தார்.
மொத்தம் 10 விக்கெட் (4+6) சாய்த்த ஹார்மர் ஆட்டநாயகன் ஆனார்.